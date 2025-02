Womit Trump bei Grönland recht hat

Grönlands Regierungschef für Neuwahlen im März – Einfluss soll eingedämmt werden In Grönland soll vor dem Hintergrund der Annexionswünsche von US-Präsident Donald Trump am 11. März, also in gut einem Monat, ein neues Parlament gewählt werden. Das schlug Ministerpräsident Mute Egede am Dienstag vor. Es wird erwartet, dass sich der Wahlkampf um die Unabhängigkeitsbestrebungen der zu Dänemark gehörenden Insel drehen wird. 05.02.2025

Aus Donald Trumps Sicht muss Grönland Teil der USA werden: Es gibt vier Gründe für sein rabiates Vorgehen. Befeuert wird sein Werben durch den Rohstoff-Reichtum der Insel, der sie gleichzeitig untergehen lassen könnte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Aus Sicht der USA gibt es vier gute Gründe, die Akquise von Grönland voranzutreiben.

Der Aspekt Sicherheit: die Arktis, die GIUK-Lücke, Unterwasser-Infrastruktur und Frühwarnsysteme.

Der wirtschaftliche Aspekt: 43 von 50 kritischen Rohstoffen finden sich in Grönland. In Zukunft eröffnen sich neue Handelsrouten.

Finanzielle Abhängigkeiten: Mit knapp 57'000 Personen ist ohne fremde Hilfe kein Staat zu machen.

Das Rohstoff-Dilemma: Investitionen in deren Abbau bedingen den Zuzug von Ausländern und fördern potenziell massive Korruption. Mehr anzeigen

«Grönland ist Teil des dänischen Königreichs», sagt Mette Frederiksen am 3. Februar in Brüssel in die Kameras und wiederholt: «Grönland steht nicht zum Verkauf. Das hätten auch die unabhängige Lokalpolitik auf der Insel bestätigt, ergänzt die Premierministerin mit ernstem Gesicht.

Sie stimme mit den USA überein, dass die Arktis sicherheitspolitisch immer wichtiger werde. «Und es ist möglich, einen Weg zu finden, einen grösseren Fussabdruck in Grönland zu ermöglichen. Sie sind bereits da, und sie können mehr Möglichkeiten haben. Und gleichzeitig sind wir bereit, aufzurüsten.»

Arme Mette Frederiksen. Die 47-Jährige war schon 2019 im Amt, als Donald Trump erstmals Ambitionen auf den Erwerb der Insel angemeldet hat. Schon damals sagte die, Grönland stehe nicht zum Verkauf – was der US-Präsident «fies» fand und damit quittierte, dass er seinen geplanten Staatsbesuch in Kopenhagen abgesagt hat.

Der Aspekt Sicherheit

Bereits damals hat die Sozialdemokratin eine «stärkere Kooperation» angeboten. Und schon sei 1951 betreiben die USA die Thule Air Base auf Grönland, die heute Pituffik Space Base heisst. «Wenn es darum, unseren Teil der Welt zu sichern, können wir eine zukünftige Lösung finden», sagt Frederiksen nun erneut. Sie ahnt vielleicht, dass es Trump darum nicht geht.

Militärposten und -basen am Polarkreis in blau (NATO) und rot (Russland). YouTube(RealLifeLore

Oder besser: nicht nur. Natürlich kommt Grönland eine strategische Bedeutung zu, die noch gesteigert wird, seit Russland seine Nasen am Polarkreis ausbaut, veranschaulicht eine Karten des YouTube-Kanals Real Life Lore veranschaulichen. Hinzukommt die Kontrolle über die GIUK-Lücke zwischen Grönland, Island und dem Vereinigten Königreich, die Russlands Einfalltor zum Atlantik ist.

Durch die GIUK-Lücke (gelb) führen auch wichtige Kabel, die Europa mit den USA und Japan verbinden. YouTube/RealLifeLore

Mit einer Küstenlinie von rund 44'000 Kilometer ist Grönland für ein kleines Land wie Dänemark schwer zu beschützen, das nach Jahrzehnten erst 2023 wieder das zwei-Prozent-Ziel der Nato bei Verteidigungsausgaben erfüllt hat. Nun ist Dänemark zwar Gründungsmitglied der Nato, und die USA sind militärisch auf der Insel präsent, doch das kann sich ändern.

Die Clear Air Force Station in Alaska und die Pituffik Space Base in Grönland sind für das Aufspüren von Interkontinentalraketen verantwortlich, die aus dem Norden kommen. YouTube/RealLifeLore

Grönland liebäugelt mit der Unabhängigkeit: 84 Prozent haben sich zuletzt in Umfragen dafür ausgesprochen. Theoretisch könnte das Pentagon die Pituffik Space Base verlieren, die zusammen mit der Clear Air Force Station in Alaska das Frühwarnsystem bildet, das Amerika vor Interkontinental-Raketen schützen soll, die über den Polarkreis fliegen. Praktisch scheint es aber unrealistisch, dass die Grönländer die US-Truppen rauswerfen würde.

Der wirtschaftliche Aspekt

Grönland lockt mit zwei grossen Pfründen: die Rohstoffvorkommen und die Handelswege. Der prognostizierte Rückgang des arktischen Eises wird die Schiffsrouten zwischen Japan und Europa um Tausende Kilometer verkürzen. Wer die grösste Insel der Welt besitzt, kann alle drei möglichen Routen kontrollieren.

Klassische Route zwischen Asien und Europa (gelb) und mögliche arktische Passagen (grün, blau, rot). YouTube/RealLifeLore

Auch bei den Bodenschätzen kommt Grönland strategische Bedeutung zu, verdeutlicht Real Life Lore: Bei 50 Rohstoffen, die die USA als kritisch erachten, dominiere rund bei der Hälfte China Förderung und Verarbeitung. Darunter seien kritische Stoffe für die Halbleiter-Industrie und Herstellung von Batterien sowie Seltene Erden.

Grönland lockt mit vielen Rohstoffen, die allerdings nicht leicht zu gewinnen sind. YouTube/RealLifeLore

In Grönland würde Washington 43 jener 50 kritischen Rohstoffe finden, heisst es weiter. Neben Graphit, Lithium und Seltenen Erden für die Zukunftsindustrien warte die Insel mit grossen Uran- und Öl-Reserven auf. Der Nachteil sei jedoch die komplizierte Förderung unter den dortigen klimatischen Bedingungen und der Transport der Bodenschätze.

Finanzielle Abhängigkeiten

Dänemark subventioniert Grönland jährlich mit 491 Millionen Franken und bestreitet damit 20 Prozent des Bruttoinlandsprodukts und bezahlt so mehr als die Hälfte des Haushalts der Lokalregierung. Die treibt den Ausbau der Rohstoffgewinnung auch deshalb nicht voran, weil Kopenhagen seine Summe um die Höhe der Gewinne kürzen würde, weiss Real Life Lore.

Ein dänischer Fan zeigt bei der Handball-WM der Männer in Oslo die grönländische Flagge. KEYSTONE

Dadurch würde es bis zu 20 Jahre dauern, bis sich ein neuer Abbau von Bodenschätzen rentiere. Klar ist: Nach einer Unabhängigkeit müssten die dänischen Subventionen schnell ersetzt werden. Rohstoff-Konzessionen an ausländische Konzerne zu verkaufen, die die Gewinnung unter den klimatischen Konditionen überhaupt durchführen können, scheint die logische Lösung zu sein.

Spannend: Es sprechen sich in den Umfragen zwar 84 Prozent für eine Unabhängigkeit aus, doch der Wert sinkt auf 45 Prozent, wenn diese mit einem sinkenden Lebensstandard verbunden wäre. Ein Anschluss an die USA ist aber auch keine Option, sagen 85 Prozent der Teilnehmenden einer weiteren Befragung.

Das Rohstoff-Dilemma

Wird im Ruhrpott Kohle abgebaut, profitieren weitere Branchen in der Nähe, die den Rohstoff weiterverarbeiten. Das wäre in Grönland nicht möglich: Mit knapp 57'000 Einwohnenden gibt es ohnehin schon viel zu wenig qualifizierte Arbeitnehmende, um im grossen Stil Bodenschätze abzubauen.

Schneesturm in Grönlands Hauptstadt Nuuk. Archivbild: KEYSTONE

Grönland müsste also Ausländer engagieren, um weitere Minen zu betreiben. Wegen der kleinen Population hätte das grosse gesellschaftliche Auswirkungen: Zehn Minen mit 300 Arbeitern würde die Bevölkerung um 5 Prozent steigen lassen, rechnet Real Life Lore vor. Sie könnte sich in wenigen Jahren verdoppeln: Grönland wäre dann auf dem Weg, ein Staat wie Katar zu werden, in dem heute nur 20 Prozent der Bevölkerung einheimisch ist.

Die dänische Fregatte Triton ankert am 1. Juli vor dem grönländischen Dorf Attu. KEYSTONE

Weiter arbeiten heute in Grönland bereits 43 Prozent für die Regierung: Würden nach einer Unabhängigkeit im grossen Stil Konzessionen vergeben und Investitionen getätigt, könnte das der Korruption Tür und Tor öffnen, warnt Real Life Lore. Es sei so, als würde eine amerikanische Kleinstadt alle Ölfelder Saudi-Arabiens bekommen, wird ein Analyst zitiert.

Eine korrumpierte grönländische Regierung könnte sich schliesslich auch für Staaten öffnen, die Washington nicht an dieser Stelle sehen möchte: China und Russland.

Was jetzt?

Die oben aufgezählten Punkte machen als Gesamtpaket verständlich, dass die USA grosses Interesse an Grönland zeigen. Wie das Ganze kommuniziert wird, steht auf einem anderen Blatt.

Wie kann es nun weitergehen? Real Life Lore bringt für Grönland einen Sonderstatus ins Spiel: Die freie Assoziation mit den USA. Solche Compacts of Free Association gibt es bereits mit den Marschallinseln, Mikronesien und Palau. Die Pazifikinseln sind unabhängig und können einige US-Dienste wie die Post nutzen. Im Gegenzug hat das US-Militär dort exklusiv freie Hand.

Dänemark müht sich dagegen, die EU hinter sich zu bringen. Kopenhagen erhöht gleichzeitig die Ausgaben für Grönlands Sicherheit, steckt aber auch 4,4 Milliionen Franken in ein Programm, das Rassismus gegen Grönländer bekämpfen soll.

Und auch die Grönländer selbst wappnen sich vor fremden Einfluss: Das Parlament in Nuuk ein Verbot von Parteispenden aus dem Ausland beschlossen. Die am 4. Februar verabschiedete Vorlage sieht zudem vor, private Parteispenden aus dem Inland zu untersagen, die gut 2500 Franken pro Spender oder maximal 25'118 Franken übersteigen.

Die grönländische Regierung hatte zuvor das fünfköpfige Präsidium des Parlaments gebeten, einen Gesetzentwurf zum «Schutz der politischen Integrität Grönlands» zu prüfen, der nun sofort in Kraft tritt. Der Entwurf müsse vor dem Hintergrund der geopolitischen Interessen in Grönland und der aktuellen Situation gesehen werden, hiess es in einer Übersetzung des Dokuments ins Dänische.

Der nächste wichtige Termin: Am 11. März wählt Grönland ein neues Parlament.