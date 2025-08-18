  1. Privatkunden
Ein Punkt «ist am signifikantesten» Woran der Ukraine-Gipfel im Weissen Haus scheitern könnte

Philipp Dahm

18.8.2025

Ein Punkt «ist am signifikantesten»: Woran der Ukraine-Gipfel im Weissen Haus scheitern könnte

Ein Punkt «ist am signifikantesten»: Woran der Ukraine-Gipfel im Weissen Haus scheitern könnte

Wladimir Putin stellt angeblich fünf Forderungen für einen Frieden in der Ukraine. In einer Sache herrscht noch totale Unstimmigkeit, hat Donald Trump verraten: Das könnte Kiews Knackpunkt sein.

18.08.2025

Wladimir Putin stellt angeblich fünf Forderungen für einen Frieden in der Ukraine. In einer Sache herrscht noch totale Unstimmigkeit, hat Donald Trump verraten: Das könnte Kiews Knackpunkt sein.

,

Philipp Dahm, Christian Thumshirn

18.08.2025, 12:13

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Wladimir Putin stellt angeblich diese fünf Forderungen, bevor es in der Ukraine Frieden geben kann.
  • Donald Trump sagt, man habe sich beim Alaska-Gipfel in groben Zügen geeinigt. Nur Kleinigkeiten und ein grösserer Aspekt seien noch strittig.
  • In diesen Punkten könnten sich die Parteien einigen – und das ist möglicherweise der Knackpunkt, dem Wolodymyr Selenskyj nicht zustimmen will.
Mehr anzeigen

