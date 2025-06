Das sind die 20 besten Airlines der Welt

Die Fluggesellschaft aus Nahost schneidet am besten ab. sda

Bei den Skytrax World Airline Awards 2025 wurde Qatar Airways zum neunten Mal als beste Fluggesellschaft ausgezeichnet. Die Auszeichnung wurde auf der Pariser Luftfahrtschau bekannt gegeben.

Qatar Airways wurde bei den Skytrax World Airline Awards 2025 erneut zur besten Fluggesellschaft der Welt gekürt und erhielt zusätzlich Preise für die beste Business Class sowie die beste Lounge.

Die Airline setzte damit ihre Rekordserie mit insgesamt neun Gesamtsiegen fort und gab zudem eine historische Bestellung von bis zu 210 Boeing-Grossraumflugzeugen bekannt.

Weitere Spitzenplätze gingen an Singapore Airlines (Platz 2) und Cathay Pacific (Platz 3); Turkish Airlines wurde als beste europäische Fluggesellschaft ausgezeichnet.

Qatar Airways hat bei den Skytrax World Airline Awards 2025 erneut den Titel der besten Fluggesellschaft erhalten. Diese prestigeträchtige Auszeichnung wurde auf der Pariser Luftfahrtschau verkündet und markiert das neunte Mal, dass die Fluggesellschaft diesen Titel in der 26-jährigen Geschichte der Awards gewonnen hat.

Der CEO der Qatar Airways Group, Badr Mohammed Al-Meer, äusserte sich stolz über die Auszeichnung: «Diese Anerkennung ist weit mehr als nur ein Preis. Sie ist eine Feier der Leidenschaft, Präzision und Zielstrebigkeit, die uns als Fluggesellschaft auszeichnet.»

Weitere Auszeichnungen für Qatar Airways

Neben dem Hauptpreis wurde Qatar Airways auch als beste Fluggesellschaft im Nahen Osten, für die beste Business Class und die beste Business Class Lounge ausgezeichnet.

Diese Erfolge folgen auf die Ankündigung eines historischen Flugzeugkaufs, bei dem die Fluggesellschaft bis zu 210 Grossraumflugzeuge von Boeing bestellt hat.

Das sind die Top 20 Airlines 2025 1. Qatar Airways

2. Singapore Airlines

3. Cathay Pacific

4. Emirate

5. ANA All Nippon Airways

6. Türkische Fluggesellschaften

7. Korean Air

8. Air France

9. Japan Airlines

10. Hainan Airlines

11. Swiss International Air Lines

12. EVA Air

13. British Airways

14. Qantas Airways

15. Lufthansa

16. Virgin Atlantic

17. Saudi Arabian Airlines

18. STARLUX Airlines

19. Air Canada

20. Iberia

Globale Anerkennung für herausragende Leistungen

Singapore Airlines, die bereits fünfmal als beste Fluggesellschaft ausgezeichnet wurde, belegte in diesem Jahr den zweiten Platz und erhielt zudem Auszeichnungen für die beste Kabinenbesatzung und die beste First Class. Cathay Pacific aus Hongkong erreichte den dritten Platz, gefolgt von Emirates und ANA All Nippon Airways.

Air Asia wurde erneut als beste Billigfluggesellschaft der Welt ausgezeichnet, eine Ehre, die sie seit 2010 jedes Jahr erhalten hat. Virgin Atlantic wurde für die beste Premium Economy Class ausgezeichnet, während Bangkok Airways zum neunten Mal in Folge als beste Regionalfluggesellschaft geehrt wurde.

Anerkennung für Service und Innovation

Air Canada wurde als beste Fluggesellschaft in Nordamerika ausgezeichnet und erhielt auch den Preis für das beste Business Class Lounge Dining. Ethiopian Airlines wurde zum siebten Mal als beste Fluggesellschaft in Afrika ausgezeichnet, während Turkish Airlines als beste Fluggesellschaft in Europa und für das beste Business Class Catering geehrt wurde.

Die Skytrax World Airline Awards, die seit 1999 vergeben werden, basieren auf Umfragen von rund 22,3 Millionen Kunden. Die vollständige Liste der Gewinner ist auf der Skytrax-Website verfügbar.

