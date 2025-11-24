  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Welver DE Mann findet 35 Kilogramm schwere Würgeschlange in Abfallsack

SDA

24.11.2025 - 13:05

Das Veterinäramt habe die Schlange in ein Tierheim gebracht, wo sie wieder aufgewärmt worden sei. Doch das Tier lebte nicht mehr. (Symbolbild)
Das Veterinäramt habe die Schlange in ein Tierheim gebracht, wo sie wieder aufgewärmt worden sei. Doch das Tier lebte nicht mehr. (Symbolbild)
IMAGO/imagebroker

In Welver wurde eine drei Meter lange Netzpython tot in einem Abfallsack neben einem Kleidercontainer entdeckt. Die Polizei ermittelt wegen eines möglichen Tierquälerei- oder Gesetzesverstosses.

Keystone-SDA

24.11.2025, 13:05

24.11.2025, 13:06

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Welver DE wurde eine tote, drei Meter lange Netzpython in einem aufgerissenen Abfallsack neben einem Kleidercontainer entdeckt.
  • Passanten und Polizei waren zunächst unsicher, ob die Schlange noch lebte und gefährlich sein könnte.
  • Die Polizei ermittelt nun wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht den Halter des Tieres.
Mehr anzeigen

Plötzlich liegt da zwischen alten Jeans und Pullis eine drei Meter lange Würgeschlange. Eine Netzpython sorgte für Aufregung in der deutschen Gemeinde Welver – bei Passanten und der Polizei. Denn anfangs war nicht klar, ob die Schlange noch lebt und Menschen gefährlich werden könnte.

Ein Mann habe die auffällig gelb-gemusterte Schlange am Sonntag in einem Abfallsack neben einem Kleidercontainer gefunden, sagte ein Polizeisprecher. Irgendjemand muss den Sack vorher schon aufgerissen und beim Anblick der Python das Weite gesucht haben.

Die alarmierte Polizei holte beim Anblick der drei Meter langen und 35 Kilogramm schweren Würgeschlange erst einmal Experten hinzu. Denn anfangs konnte niemand sagen, ob das Tier schon tot war oder sogar noch eine Gefahr darstellen könnte.

Tier lebte nicht mehr

Das Veterinäramt habe die Schlange in ein Tierheim gebracht, wo sie wieder aufgewärmt worden sei. Dabei sei aber klar geworden, dass das Tier nicht mehr lebe. Ob die Netzpython schon tot gewesen sei, als sie neben den Kleidercontainer gelegt worden sei, oder dort durch die Kälte gestorben sei, werde noch untersucht.

Die Polizei hofft nun, dass Zeugen Hinweise auf den möglichen Halter der gelben Netzpython geben können. Ermittelt wird derzeit wegen eines möglichen Verstosses gegen das Tierschutzgesetz.

Meistgelesen

Diese Erkenntnisse über Billig-Lebensmittel überraschen selbst Experten
900 Stellen bei der SRG und SRF weg – das sind die Details
Lara Gut-Behrami droht dasselbe Schicksal wie diesen Ski-Stars
Kehrichtsack könnte künftig 5 Franken kosten
«Trump soll selbst herkommen und unseren Schmerz sehen»

Videos aus dem Ressort

Vorläufiger Bericht: Hamburger Familie in Hotel in Istanbul vergiftet

Vorläufiger Bericht: Hamburger Familie in Hotel in Istanbul vergiftet

Mutter, Vater und zwei kleine Kinder sterben im Türkei-Urlaub: Nach dem Tod der Hamburger Familie in Istanbul belastet ein vorläufiger Bericht der türkischen Gerichtsmedizin laut Medienberichten weiter das Hotel.

22.11.2025

54,7 Millionen US-Dollar: Dieses Gemälde ist das teuerste versteigerte Frauenkunstwerk

54,7 Millionen US-Dollar: Dieses Gemälde ist das teuerste versteigerte Frauenkunstwerk

«El Sueño (La Cama)» von Frida Kahlo wurde für 54,7 Millionen US-Dollar in New York versteigert. Das ist ein neuer Rekord in der Frauen-Kunstszene. Welche drei Frauen-Gemälde wurden bis jetzt am teuersten verkauft?

21.11.2025

Müsli, Bowl & Co: Wo Zuckerfallen im Alltag lauern

Müsli, Bowl & Co: Wo Zuckerfallen im Alltag lauern

Kekse, Schokoküsse, Cola oder Nussnugatcreme: Bei bestimmten Lebensmitteln ist den meisten klar, dass massig Zucker in ihnen steckt. Doch es gibt auch Produkte, bei denen das nicht auf den ersten Blick so klar ist.

08.11.2025

Vorläufiger Bericht: Hamburger Familie in Hotel in Istanbul vergiftet

Vorläufiger Bericht: Hamburger Familie in Hotel in Istanbul vergiftet

54,7 Millionen US-Dollar: Dieses Gemälde ist das teuerste versteigerte Frauenkunstwerk

54,7 Millionen US-Dollar: Dieses Gemälde ist das teuerste versteigerte Frauenkunstwerk

Müsli, Bowl & Co: Wo Zuckerfallen im Alltag lauern

Müsli, Bowl & Co: Wo Zuckerfallen im Alltag lauern

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Deutschland. Boarding verpasst: Passagiere laufen auf Flugfeld in Köln

DeutschlandBoarding verpasst: Passagiere laufen auf Flugfeld in Köln

Aktuell. Hyrkanische Wälder im Iran: Brände wüten in Unesco-Welterbe

AktuellHyrkanische Wälder im Iran: Brände wüten in Unesco-Welterbe

Politik. Geschlechterspezifische Gewalt wird oft ignoriert

PolitikGeschlechterspezifische Gewalt wird oft ignoriert