Plötzlich liegt da zwischen alten Jeans und Pullis eine drei Meter lange Würgeschlange. Eine Netzpython sorgte für Aufregung in der deutschen Gemeinde Welver – bei Passanten und der Polizei. Denn anfangs war nicht klar, ob die Schlange noch lebt und Menschen gefährlich werden könnte.
Ein Mann habe die auffällig gelb-gemusterte Schlange am Sonntag in einem Abfallsack neben einem Kleidercontainer gefunden, sagte ein Polizeisprecher. Irgendjemand muss den Sack vorher schon aufgerissen und beim Anblick der Python das Weite gesucht haben.
Die alarmierte Polizei holte beim Anblick der drei Meter langen und 35 Kilogramm schweren Würgeschlange erst einmal Experten hinzu. Denn anfangs konnte niemand sagen, ob das Tier schon tot war oder sogar noch eine Gefahr darstellen könnte.
Tier lebte nicht mehr
Das Veterinäramt habe die Schlange in ein Tierheim gebracht, wo sie wieder aufgewärmt worden sei. Dabei sei aber klar geworden, dass das Tier nicht mehr lebe. Ob die Netzpython schon tot gewesen sei, als sie neben den Kleidercontainer gelegt worden sei, oder dort durch die Kälte gestorben sei, werde noch untersucht.
Die Polizei hofft nun, dass Zeugen Hinweise auf den möglichen Halter der gelben Netzpython geben können. Ermittelt wird derzeit wegen eines möglichen Verstosses gegen das Tierschutzgesetz.
