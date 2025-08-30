  1. Privatkunden
Jahresgehalt massiv gekürzt Influencerin verklagt Yoga-Marke wegen Altersdiskriminierung

Lea Oetiker

30.8.2025

Eine Yogalehrerin verklagt das Fitness-Label Alo wegen Altersdiskriminierung. (Archivbild)
Eine Yogalehrerin verklagt das Fitness-Label Alo wegen Altersdiskriminierung. (Archivbild)
Sebastian Gollnow/dpa

Die Yogalehrerin und Influencerin Briohny Smyth verklagt das Fitness-Label Alo Yoga. Die 42-Jährige wirft dem Unternehmen vor, sie aufgrund ihres Alters verdrängt und schlechter bezahlt zu haben – obwohl ihre Videos zu den erfolgreichsten Inhalten der Marke zählen.

Lea Oetiker

30.08.2025, 21:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Alo Yoga steht wegen einer Klage der 42-jährigen Yogalehrerin Briohny Smyth unter Druck.
  • Sie wirft der Marke Altersdiskriminierung, Gehaltskürzungen und eine falsche Einstufung als freie Mitarbeiterin vor.
  • Obwohl ihre Videos zu den erfolgreichsten Inhalten von Alo zählen, sei sie zunehmend verdrängt und finanziell schlechter gestellt worden.
Mehr anzeigen

Alo Yoga hat sich in den vergangenen Jahren mit seinem minimalistischen Design und neutralen Trainings-Looks zu einem globalen Fitnessimperium entwickelt. Das Image der Marke lebt von makellos inszenierten «Clean Girls» mit streng zurückgekämmten Pferdeschwänzen, exklusiven Studios und einer Community aus jungen, schlanken Influencerinnen.

Doch zu diesem sorgfältig kuratierten Markenauftritt passt eines offenbar weniger gut: das Älterwerden. Das legt zumindest eine aktuelle Klage nahe.

Die 42-jährige Yogalehrerin und Influencerin Briohny Smyth verklagte das Unternehmen am Montag wegen Altersdiskriminierung. Sie wirft Alo vor, entlassen worden zu sein, weil ihr Alter nicht mehr dem Bild der sogenannten «Alo-Ästhetik» entsprochen habe.

Laut der Klageschrift, die «The Cut» einsehen konnte, begann Briohny Smyths Zusammenarbeit mit Alo im Jahr 2018. Damals hatte das Unternehmen die Yoga-App Cody übernommen, für die Smyth bereits Lehrvideos produzierte.

Je älter sie wurde, desto weniger Geld erhielt sie

Nach der Umwandlung der Plattform in Alo Moves setzte sie ihre Arbeit dort fort – mit grossem Erfolg. Ihre Yoga-Videos entwickelten sich zu echten Zugpferden für die Marke, wurden millionenfach abgerufen und zählen bis heute zu den meistgeklickten Inhalten auf dem YouTube-Kanal von Alo.

Doch mit zunehmendem Alter, so Smyth, «wurde sie zunehmend verdrängt». 2019 habe sie die Teilnahme an einem Videodreh abgelehnt, weil Alo ihr «weniger als ihren üblichen Tagessatz von 3000 Dollar» zahlen wollte. Laut der Beschwerde habe daraufhin ein Mitarbeiter versucht, sie umzustimmen – mit den Worten: «Wir bieten nie Leute wie Sie an.»

Smyth interpretiert diesen Kommentar als Anspielung auf ihr Alter im Vergleich zu den meist jüngeren Alo-Lehrkräften. Wenig später sei sie für einen Katalogdreh angefragt worden, doch diesmal habe man ihr «fast fünfmal weniger als ihren üblichen Tagessatz» angeboten – während jüngere, «Alo-ästhetischere» Lehrer besser bezahlt wurden.

Lohn um die Hälfte gekürzt

2023, kurz nach ihrem 41. Geburtstag, wurde Smyths Jahresgehalt von 100'000 auf 50'000 Dollar gekürzt – eine Kürzung, die sie immerhin auf 70'000 Dollar zurückverhandeln konnte. Gleichzeitig soll Alo ihre Bonusstruktur halbiert und auch den Bekleidungsvertrag verschlankt haben.

Darüber hinaus wirft Smyth dem Unternehmen vor, sie fälschlicherweise als unabhängige Auftragnehmerin eingestuft zu haben. Nach kalifornischem Recht, so heisst es in der Klage, hätte sie jedoch als Angestellte gelten müssen.

Damit wären ihr Schutzrechte zugekommen – unter anderem der Schutz vor Altersdiskriminierung –, die freien Mitarbeitenden in der Regel nicht zustehen.

«Werden Alo's Heucheleien vor Gericht öffentlich aufzeigen»

Auch der Anwalt von Smyth hält sich mit Worten nicht zurück: «Briohny Smyth ist eine Ikone in der Yoga-Community. Es ist geradezu ironisch, dass eine Frau, die ihr Leben dem Einsatz für Gesundheit und Wohlbefinden gewidmet hat, von einem Unternehmen entlassen wird – und das allein, weil sie 40 geworden ist», erklärte Keith Wesley, Managing Partner der Kanzlei Ellis George LLP.

«Alo’s Altersdiskriminierung gegenüber einer treuen und langjährigen Markenbotschafterin wie Bri ist beschämend. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten Besseres verdient, die Kundschaft erwartet Besseres – und wir freuen uns darauf, Alo’s Heuchelei vor Gericht öffentlich aufzuzeigen», so der Anwalt.

So lebt die Schweizerin Andrea Isenschmid in Los Angeles

So lebt die Schweizerin Andrea Isenschmid in Los Angeles

Seit über zehn Jahren verfolgt Andrea Isenschmid in Los Angeles ihren Traum von der Schauspielerei – und hat sich dabei ein vielseitiges kreatives Leben aufgebaut.

26.08.2025

