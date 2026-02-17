  1. Privatkunden
In Trump-Beitrag Fake-Video landet im «heute journal» – ZDF muss Beitrag ändern

Sven Ziegler

17.2.2026

Dieser Clip tauchte in einem «Heute Journal»-Beitrag auf. Auf der rechten Seite ist klar das Wasserzeichen des KI-Tools zu erkennen.
Dieser Clip tauchte in einem «Heute Journal»-Beitrag auf. Auf der rechten Seite ist klar das Wasserzeichen des KI-Tools zu erkennen.
Screenshot

Im «heute journal» wurden gefälschte Clips zu Abschiebungen unter US-Präsident Donald Trump gezeigt – darunter ein KI-generiertes Video. Nach Kritik entfernte das ZDF die Sequenzen und spricht von einem Kennzeichnungsfehler.

Sven Ziegler

17.02.2026, 10:55

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das ZDF zeigte im «heute journal» ein KI-generiertes Video und einen alten Clip, um Abschiebungen unter Donald Trump zu illustrieren.
  • Die Redaktion entfernte die Sequenzen nachträglich aus der Mediathek und kennzeichnete den Beitrag als geändert.
  • Kritik kommt aus der Politik, während das ZDF von einem technischen Fehler bei der Kennzeichnung spricht.
Mehr anzeigen

Im «heute journal» vom Sonntagabend hat das ZDF zwei problematische Videoausschnitte zur Illustration von Abschiebungen unter US-Präsident Donald Trump verwendet. Einer der Clips war mit Künstlicher Intelligenz erstellt worden, ein weiterer zeigte nicht aktuelle Abschiebungen, sondern die Festnahme eines Kindes im Jahr 2022 in Florida nach einer Amokdrohung.

Moderatorin Dunja Hayali hatte in der Anmoderation auf zahlreiche Videos in sozialen Netzwerken zu Einsätzen der US-Behörde ICE hingewiesen und erklärt, nicht alle seien echt. Im Beitrag wurden unter anderem Szenen gezeigt, in denen eine Frau und Kinder von Einsatzkräften abgeführt werden. Dieses Material stellte sich später als KI-generiert heraus.

Nach Kritik entfernte der Sender die entsprechenden Sequenzen aus der Mediathek. In der nun abrufbaren Fassung des «heute journal» sind die Clips durch andere Bilder ersetzt. Ein Hinweis informiert darüber, dass das Video «aus redaktionellen Gründen nachträglich geändert» wurde.

Jahrealter Clip in Nachrichtensendung verwendet

Das ZDF erklärte auf Anfrage der «Bild»-Zeitung, KI-generiertes Material müsse gemäss internen Grundsätzen transparent gekennzeichnet werden. Im konkreten Fall sei die entsprechende Kennzeichnung «bei der Überspielung des Beitrags aus technischen Gründen nicht übertragen» worden. Man bedauere, dass nicht deutlich genug geworden sei, welche Bilder real und welche künstlich erzeugt gewesen seien.

Unklar blieb zunächst, wie es zur Verwendung des vier Jahre alten Clips aus Florida kam. Die Szene zeigte die Festnahme eines zehnjährigen Jungen nach einer falschen Amokdrohung – und stand in keinem Zusammenhang mit aktuellen Abschiebungen.

Politisch sorgte der Vorfall für scharfe Reaktionen. Der frühere Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) sprach auf X von einem «Medienskandal» und warf dem Sender vor, Millionen Zuschauer in die Irre geführt zu haben.

