Genialer Schachzug oder Zeichen der Verzweiflung? Mit Zebra-Streifen gegen Kamikaze-Drohnen: Russlands neuer Tarn-Trick Russische Militärfahrzeuge fahren neuerdings im Zebra-Look vor. Die auffällige Tarnung soll ukrainische Angriffe erschweren. Experten sprechen jedoch von einer riskanten Wette. 04.06.2026

Russische Militärfahrzeuge fahren neuerdings im Zebra-Look vor. Die auffällige Tarnung soll ukrainische Angriffe erschweren. Experten sprechen jedoch von einer riskanten Wette.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ukrainische Drohnen treffen Russlands Nachschub immer häufiger – Moskau sucht nach neuen Schutzmassnahmen.

Nach Käfigen und Netzen setzt die russische Armee nun sogar auf Fahrzeuge im Zebra-Look.

Experten bezweifeln jedoch, dass die auffällige Bemalung moderne Drohnen wirklich austricksen kann. Mehr anzeigen

Die Ukraine trifft mit ihren Drohnen immer häufiger Ziele weit hinter der Front. Besonders Nachschubfahrzeuge, Treibstofftransporte und Militärlogistik geraten zunehmend ins Visier.

Nach Angaben beider Kriegsparteien sowie westlicher Militärbeobachter haben sich Drohnen in den vergangenen zwei Jahren zu einer der wichtigsten Waffen des Krieges entwickelt.

Vor allem auf offenen Strassen im Süden und Osten der Ukraine sind russische Fahrzeuge oft leichte Ziele. Die Folge: Moskau sucht fieberhaft nach Möglichkeiten, die Verluste zu reduzieren und die Versorgung seiner Truppen aufrechtzuerhalten.

Suche nach Schutz vor der Bedrohung aus der Luft

Die miz Zebrastreifen bemalten Fahrzeuge sind nur das jüngste Beispiel für die Improvisationen, die der Drohnenkrieg hervorgebracht hat.

In den vergangenen Monaten experimentierten russische Einheiten bereits mit zusätzlichen Metallkäfigen, Netzen oder provisorischen Schutz-Konstruktionen auf Panzern und Lastwagen. Nun tauchen immer häufiger Fahrzeuge mit schwarz-weissen Streifen oder anderen auffälligen Mustern auf.

Ob die ungewöhnliche Bemalung tatsächlich einen militärischen Vorteil bringt, ist umstritten. Klar ist jedoch: Der Schritt zeigt, wie ernst Russland die wachsende Bedrohung durch ukrainische Drohnen nimmt.

Im Video oben erfährst du, wie der sogenannte Zebra-Effekt funktionieren soll – und warum Experten an seiner Wirksamkeit zweifeln.

Mehr Videos zum Thema