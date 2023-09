Umzug der nationalen Klimademo durch die Berner Altstadt am Samstag. Bild: Keystone

Mehrere zehntausend Menschen haben sich am Samstag laut den Veranstaltern an der nationalen Klimademo in der Stadt Bern beteiligt. Sie forderten sofortigen Klimaschutz.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Tausende Menschen haben sich am Samstag in Bern zur nationalen Klimademo versammelt.

«Jetzt handeln!» lautet das Motto der Kundgebung.

Zur Demo aufgerufen hatte die Klima-Allianz Schweiz. Mehr anzeigen

Der ungewohnt lange Demonstrationszug startete um 14.30 Uhr mit leichter Verspätung beim Bollwerk unweit des Bahnhofs Bern, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. Ziel war der Bundesplatz. Die Organisatoren sprachen von über 60'000 Teilnehmenden.

Die Teilnehmer bildeten mehrere Demoblöcke zu Themen wie Gesundheit, Landwirtschaft und Outdoor-Aktivitäten. Sie wollten so veranschaulichen, dass die Auswirkungen der Klimakrise bereits in allen Bereichen der Gesellschaft spürbar seien.

«Der Wald brennt, die Arktis schmilzt, die Politik pennt»

Die Hauptforderung der Kundgebung war Klimagerechtigkeit. Die Klimakrise verschärfe die jetzt schon bestehenden Ungleichheiten auf globaler Ebene noch weiter, hiess es in einem Aufruf. Die Länder des Globalen Nordens verursachten die Krise, deren schlimmsten Folgen zuerst die Menschen im Süden träfen.

«Der Wald brennt, die Arktis schmilzt, die Politik pennt» war auf einem der vielen handgeschriebenen Transparente zu lesen. «Wäre das Klima eine Bank, hätten wir sie längst gerettet», stand anderswo auf einem Stück Karton geschrieben.

Zur Demo aufgerufen hatte die Klima-Allianz Schweiz. Sie umfasst nach eigenen Angaben über 140 Organisationen aus den Bereichen Umwelt, Entwicklung, Kirchen, Jugend, Gewerkschaften und Konsumentenschutz.

zc, sda