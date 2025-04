Millionen Menschen trauern um den Papst. Luca Zennaro/Pool/ANSA/epa/dpa

Einige Stunden werden Gottesdienst, Trauerzug und Beisetzung von Papst im Vatikan und in Rom dauern. Der erwartete Ablauf der Feiern.

Keystone-SDA SDA

Im Vatikan und in Rom stehen heute die grosse Trauerfeier für Papst Franziskus, der Trauerzug durch die Strassen und die Beisetzung in der Basilika Santa Maria Maggiore an.

Der erwartete – und noch nicht offizielle – Ablauf:

- 9.00 Uhr: Ankunft der Kardinäle im Petersdom

- 9.30 Uhr (ca.): Ankunft der Staatsgäste am Petersdom

- 10.00 Uhr: Beginn der Trauerfeier unter der Leitung von Giovanni Battista Re, Dekan des Kardinalkollegiums

- 12.00 Uhr (ca.): Ende der Trauerfeier

- 12.30 Uhr (ca.): Abfahrt des Trauerzugs mit dem Sarg, Staatsgäste verlassen Vatikan

- 12.30 Uhr bis 13.00/13.30 Uhr (ca.): Fahrt durch die Innenstadt in Schrittgeschwindigkeit – vorbei an antiken Orten wie dem Kolosseum und dem Forum Romanum

- 13.00/13.30 Uhr (ca.): Ankunft an der Basilika Santa Maria Maggiore

- 13.30 Uhr (ca.): Beisetzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit