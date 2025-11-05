  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Zohran Mamdani im Porträt Keiner konnte diesen Mann auf dem Weg an die Spitze New Yorks stoppen

Von Christian Thumshirn

5.11.2025

Zohran Mamdani ist neuer Bürgermeister – Diesen Mann konnte an die Spitze New Yorks keiner stoppen

Zohran Mamdani ist neuer Bürgermeister – Diesen Mann konnte an die Spitze New Yorks keiner stoppen

Zohran Mamdani hat geschafft, was kaum jemand für möglich hielt – er ist New Yorks neuer Bürgermeister. Im Video zeigen wir, wer der linke Shootingstar ist – und warum ihn so viele New Yorker gewählt haben.

04.11.2025

Zohran Mamdani hat geschafft, was kaum jemand für möglich hielt – er ist New Yorks neuer Bürgermeister. Im Video zeigen wir, wer der linke Shootingstar ist – und warum ihn so viele New Yorker gewählt haben.

Von Christian Thumshirn

05.11.2025, 04:22

05.11.2025, 07:40

New York – laut, schnell, unberechenbar. Und mittendrin ein Mann, der alles verändert: Zohran Mamdani. Der junge Demokrat mischt die Stadt auf – mit klaren Ideen und grossem Selbstbewusstsein.

Mamdani hat gewonnen – jetzt will er New York verändern

Im Video zeigen wir, wie Mamdani die Menschen hinter sich brachte – und warum sein Sieg mehr ist als nur ein Machtwechsel im Big Apple.

Mehr zur USA

USA unter Donald Trump. Trump: «Führe Handelsgespräche mit der Schweiz» +++ Shutdown-Chaos: Minister droht mit Schliessung von Lufträumen

USA unter Donald TrumpTrump: «Führe Handelsgespräche mit der Schweiz» +++ Shutdown-Chaos: Minister droht mit Schliessung von Lufträumen

Late Night USA. Wie Trump im Luxus schwelgt, während Millionen Hunger droht

Late Night USAWie Trump im Luxus schwelgt, während Millionen Hunger droht

Mehr Videos aus dem Ressort

Verschollene Flugpionierin – Neue Expedition will das Rätsel um Amelia Earhart endlich lösen

Verschollene Flugpionierin – Neue Expedition will das Rätsel um Amelia Earhart endlich lösen

Nach knapp 90 Jahren flammt die Hoffnung im Rätsel um Amelia Earhart wieder auf: Die Pilotin, die als erste Frau die Erde im Motorflug umrunden wollte, verschwand über dem Pazifik – nun startet eine Expedition, überzeugt, das Geheimnis zu knacken.

28.10.2025

Mehr Zum Thema

US-Wahlen im Ticker. Trump äussert sich mit kryptischer Botschaft +++ zwei Demokratinnen gewinnen in Virginia und New Jersey

US-Wahlen im TickerTrump äussert sich mit kryptischer Botschaft +++ zwei Demokratinnen gewinnen in Virginia und New Jersey

Mamdani (noch) aussen vor. «Die Demokraten haben ganz klar nicht die Leader, die sie brauchen»

Mamdani (noch) aussen vor«Die Demokraten haben ganz klar nicht die Leader, die sie brauchen»

Bürgermeister-Wahlkampf in New York. Mamdani verspottet Cuomo und sein KI-Wahlvideo

Bürgermeister-Wahlkampf in New YorkMamdani verspottet Cuomo und sein KI-Wahlvideo

Meistgelesen

Trump äussert sich mit kryptischer Botschaft +++ zwei Demokratinnen gewinnen in Virginia und New Jersey
Mann fährt 7 Mal durch Fahrverbot – Richterin zeigt Verständnis
Wie Mamdanis Wahlsieg das Fundament der Demokraten erschüttert
Trump: «Führe Handelsgespräche mit der Schweiz» +++ Shutdown-Chaos: Minister droht mit Schliessung von Lufträumen
Wo und wann der Supermond am besten zu sehen ist