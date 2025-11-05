Zohran Mamdani ist neuer Bürgermeister – Diesen Mann konnte an die Spitze New Yorks keiner stoppen Zohran Mamdani hat geschafft, was kaum jemand für möglich hielt – er ist New Yorks neuer Bürgermeister. Im Video zeigen wir, wer der linke Shootingstar ist – und warum ihn so viele New Yorker gewählt haben. 04.11.2025

New York – laut, schnell, unberechenbar. Und mittendrin ein Mann, der alles verändert: Zohran Mamdani. Der junge Demokrat mischt die Stadt auf – mit klaren Ideen und grossem Selbstbewusstsein.

Mamdani hat gewonnen – jetzt will er New York verändern

Im Video zeigen wir, wie Mamdani die Menschen hinter sich brachte – und warum sein Sieg mehr ist als nur ein Machtwechsel im Big Apple.

