Der US-Präsident versprach einen schnellen Sieg, einen geschwächten Gegner und stabile Energiepreise. Die Entwicklung des Kriegs zeichnet jedoch ein anderes Bild. Mehrere Aussagen Trumps werden inzwischen durch den Konfliktverlauf und offizielle Erkenntnisse widerlegt.

Iran-Narrativ auf dem Prüfstand Zu Kriegsbeginn gab Trump 4 Versprechen – das ist aus ihnen geworden

Darum geht’s Trumps Regierung stellt den Krieg gegen den Iran als Erfolg dar, doch mehrere Aussagen des US-Präsidenten werden inzwischen durch die Entwicklung des Konflikts infrage gestellt.

Weder ein rasches Kriegsende noch die behauptete Schwächung des iranischen Militärs oder die Kontrolle über die Strasse von Hormus haben sich bestätigt.

Auch bei den Ölpreisen und weiteren Prognosen weichen Trumps Aussagen von den Fakten ab. Zusammenfassung erstellt mit

Donald Trump präsentiert den Krieg gegen den Iran seit Monaten als Beweis für die Entschlossenheit seiner Regierung. In Reden, Interviews und Beiträgen auf seiner Plattform Truth Social zeichnet der US-Präsident das Bild einer erfolgreichen Militärstrategie und eines Gegners, der weitgehend unter Kontrolle sei.

Doch je länger der Konflikt dauert, desto grösser werden die Zweifel an dieser Erfolgserzählung. Mehrere Aussagen des Präsidenten wurden inzwischen durch den tatsächlichen Kriegsverlauf, Erkenntnisse von US-Geheimdiensten oder offizielle Daten überholt.

Vier Beispiele zeigen, wo Trumps Darstellung und die verfügbaren Fakten auseinandergehen.

«Irans Militär wird komplett zerstört»

Trump erklärte im Frühjahr mehrfach, das iranische Militär sei «vollständig vernichtet» und könne sich nicht mehr verteidigen. Unter anderem sagte er, der Iran habe «kein Militär mehr» und könne «nicht zurückschlagen».

Die Realität entwickelte sich anders. Trotz der US-Angriffe griff der Iran in den folgenden Monaten erneut US-Stützpunkte, Verbündete in der Region und Handelsschiffe an – auch in den letzten Tagen. Dabei wurden auch amerikanische Soldaten getötet oder verletzt.

Bereits zuvor hatten US-Geheimdienste eingeschätzt, dass Teheran weiterhin über erhebliche militärische Fähigkeiten verfügt und diese rasch wieder aufbaut, wie mehrere US-Medien unter Berufung auf Geheimdienstinformationen berichteten.

«Der Krieg dauert nur wenige Wochen»

Zu Beginn des Konflikts versprach Trump mehrfach einen schnellen Sieg. Der Krieg werde «vier Wochen oder weniger» dauern und «nicht schwierig» werden. Wenig später erklärte er sogar, die USA lägen «deutlich vor dem Zeitplan».

Monate später dauern die Kämpfe jedoch weiterhin an. Statt eines raschen Endes drohte Trump zuletzt sogar mit einer weiteren Eskalation und kündigte Angriffe auf iranische Brücken und Kraftwerke an. Und ein Ende ist nicht in Sicht: Obwohl Katar und Oman zwischen Washington und Teheran vermitteln, um eine Einigung über die Wiederöffnung der Strasse von Hormus und ein Ende der Kämpfe zu erreichen, lässt keine Kriegspartei bis anhin Anzeichen für ein baldiges Kriegsende erkennen.

«USA werden Strasse von Hormus kontrollieren»

Mitte Juli behauptete Trump in den sozialen Medien, die USA würden die Strasse von Hormus kontrollieren. Der Iran habe dort «nichts mehr zu sagen».

Die Strasse von Hormus ist vor allem für den Ölhandel eine zentrale Meerenge. Wen Xinnian/Xinhua/dpa

Doch die Entwicklungen vor Ort zeichnen ein anderes Bild. Der Iran reklamierte weiterhin Angriffe auf Schiffe in der Region für sich. Das von der US-Marine unterstützte Joint Maritime Information Center meldete anhaltende Belästigungen von Handelsschiffen durch iranische Kräfte und einen deutlichen Rückgang des Schiffsverkehrs, wie unter anderem «Bloomberg» berichtete. Die Lage in der Meerenge ist weiterhin instabil.

«Die Ölpreise werden fallen»

Trump erklärte mehrfach, der Krieg habe die Energiepreise kaum beeinflusst. Die Ölpreise würden «wie ein Stein fallen» und bald wieder unter dem Niveau von vor Kriegsbeginn liegen.

Tatsächlich sanken die Preise während der kurzen Waffenruhe zwar vorübergehend. Nach dem Wiederaufflammen der Kämpfe vor bald zwei Wochen zogen sie jedoch wieder deutlich an. Sowohl Brent- als auch WTI-Rohöl notierten zuletzt höher als vor Beginn des Krieges, wie etwa «CNN» berichtet.

Die Widersprüche waren diese Woche auch Thema im US-Kongress. Demokratische Abgeordnete konfrontierten Verteidigungsminister Pete Hegseth und den US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, Mike Waltz, mit früheren Aussagen der Regierung. Die Anhörungen verdeutlichten, dass mehrere optimistische Prognosen des Weissen Hauses durch den bisherigen Kriegsverlauf nicht eingetreten sind.

Video aus dem Ressort