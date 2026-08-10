Ein Motorboot ist vor Südostalaska ohne Treibstoff liegengeblieben. Obwohl Mark Zuckerbergs Luxusjacht «Launchpad» in der Nähe war, kam die Hilfe von einem Kreuzfahrtschiff.

Darum geht’s Vor Südostalaska blieb ein Motorboot wegen Treibstoffmangels liegen, woraufhin die Küstenwache Schiffe in der Umgebung alarmierte.

Obwohl Mark Zuckerbergs Jacht «Launchpad» offenbar näher war, half das Kreuzfahrtschiff «Wilderness Legacy».

Eine akute Seenotlage bestand laut Küstenwache nicht; Zuckerberg selbst war nicht an Bord. Zusammenfassung erstellt mit

Vor der Küste Südostalaskas ist ein Motorboot ohne Treibstoff liegen geblieben. Obwohl sich Mark Zuckerbergs Luxusjacht «Launchpad» in der Nähe befand, übernahm letztlich ein Kreuzfahrtschiff die Hilfe. Darüber berichteten mehrere Medien.

Der Notruf ging am vergangenen Montag gegen 21.30 Uhr bei der US-Küstenwache ein. Das Boot befand sich zwischen Petersburg und Juneau, als ihm der Treibstoff ausging. Die Küstenwache informierte daraufhin Schiffe in der Umgebung über die Situation.

In unmittelbarer Nähe lag laut US-Medienberichten die 118 Meter lange «Launchpad», die dem Meta-Gründer Mark Zuckerberg gehört und auf einen Wert von rund 300 Millionen Dollar geschätzt wird. Die Crew der Yacht reagierte zunächst offenbar nicht auf die Anfrage der Küstenwache.

Stattdessen nahm die «Wilderness Legacy» Kurs auf das manövrierunfähige Boot. Ein Passagier des kleinen Kreuzfahrtschiffs schilderte gegenüber US-Medien, die ausbleibende Reaktion der «Launchpad» habe bei zahlreichen Mitreisenden für Unverständnis gesorgt.

Kritik an der Crew

Positionsdaten sollen seine Darstellung teilweise stützen: Demnach war Zuckerbergs Jacht näher am Boot als die «Wilderness Legacy». In sozialen Netzwerken entbrannte danach Kritik an der Jachtcrew. Die Küstenwache betonte jedoch, dass keine akute Seenotlage bestanden habe.

Bereits kurz vor 22 Uhr sei klar gewesen, dass den Personen auf dem Boot keine unmittelbare Gefahr drohte. Deshalb habe die Behörde keinen Rettungseinsatz angeordnet, sondern lediglich eine allgemeine Bitte um Unterstützung an umliegende Schiffe gesendet.

Mark Zuckerberg selbst sowie seine Familie waren laut einem Sprecher nicht an Bord. Die Besatzung der «Launchpad» erklärte, sie habe den Kontaktversuch der Küstenwache zunächst übersehen, weil dieser auf einem anderen Funkkanal eingegangen sei. Als die Crew die Mitteilung bemerkte, hatte die «Wilderness Legacy» die Hilfsaktion bereits gestartet.