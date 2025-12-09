Zug rast mit voller Wucht in stehendes Auto
In einem Vorort von Chicago bleibt eine 80-jährige Frau mit ihrem Auto auf dem Bahnübergang stehen. Der Zug kommt und schleudert das Fahrzeug weg. Die Seniorin erlitt nur leichte Verletzungen.
09.12.2025
In einem Vorort von Chicago bleibt eine 80-jährige Frau mit ihrem Auto auf dem Bahnübergang stehen. Der Zug kommt und schleudert das Fahrzeug weg. Die Seniorin erlitt nur leichte Verletzungen.
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
- In Hinsdale, Illinois, wurde ein Auto von einem Zug erfasst, während es sich auf einem Bahnübergang befand.
- Die ältere Fahrerin überlebte den Unfall mit leichten Verletzungen und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.
- Ein Überwachungsvideo könnte Aufschluss über den Unfallhergang geben.
In Hinsdale im US-Bundesstaat Illinois kam es an einem Bahnübergang zu einem heiklen Zwischenfall: Ein Zug erfasste ein Auto, das sich auf den Gleisen befand. Am Steuer sass eine ältere Frau. Sie hatte Glück im Unglück und kam laut Angaben der örtlichen Polizei mit leichten Verletzungen davon.
Rettungskräfte brachten die Frau zur Kontrolle ins Spital. Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Bei genauerem Hinschauen könnte das Überwachungsvideo einen Hinweis geben.
Mehr Videos aus dem Ressort
Schnellster Zug der Welt: Dieser japanische Reporter dreht völlig am Rad
Als der schnellste Zug der Welt vorbei fährt, verliert der japanische Reporter die Fassung. Es handelte sich um eine Testfahrt für ein Megaprojekt. Die neue Strecke von Tokio bis Osaka ist noch im Bau.
04.09.2025