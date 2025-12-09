Zug rast mit voller Wucht in stehendes Auto In einem Vorort von Chicago bleibt eine 80-jährige Frau mit ihrem Auto auf dem Bahnübergang stehen. Der Zug kommt und schleudert das Fahrzeug weg. Die Seniorin erlitt nur leichte Verletzungen. 09.12.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Hinsdale, Illinois, wurde ein Auto von einem Zug erfasst, während es sich auf einem Bahnübergang befand.

Die ältere Fahrerin überlebte den Unfall mit leichten Verletzungen und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Ein Überwachungsvideo könnte Aufschluss über den Unfallhergang geben. Mehr anzeigen

In Hinsdale im US-Bundesstaat Illinois kam es an einem Bahnübergang zu einem heiklen Zwischenfall: Ein Zug erfasste ein Auto, das sich auf den Gleisen befand. Am Steuer sass eine ältere Frau. Sie hatte Glück im Unglück und kam laut Angaben der örtlichen Polizei mit leichten Verletzungen davon.

Rettungskräfte brachten die Frau zur Kontrolle ins Spital. Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Bei genauerem Hinschauen könnte das Überwachungsvideo einen Hinweis geben.

