Tragödie in Deutschland Zugbegleiter von Schwarzfahrer zu Tode geprügelt

dpa

4.2.2026 - 10:35

Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn wurde bei einer Ticketkontrolle tödlich verletzt. (Symbolbild)
Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn wurde bei einer Ticketkontrolle tödlich verletzt. (Symbolbild)
dpa

Bei einer Ticketkontrolle in einem Regionalexpress in Rheinland-Pfalz ist ein Zugbegleiter tödlich verletzt worden. Der Mann wurde nach dem Angriff zunächst reanimiert, erlag später jedoch seinen Verletzungen. Ein 26-jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen.

DPA

04.02.2026, 10:35

Nach einem Angriff auf einen Zugbegleiter bei einer Ticketkontrolle in Rheinland-Pfalz ist der Bahnmitarbeiter gestorben. Das teilte die Deutsche Bahn am Mittwoch mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollte der 36-jährige Zugbegleiter am Montagabend in einem Regionalexpress einen 26-jährigen Fahrgast kontrollieren. Da dieser keinen gültigen Fahrschein vorweisen konnte, sollte er des Zuges verwiesen werden. In der Folge kam es laut Polizei zu einem Angriff auf den Bahnmitarbeiter.

Der Zugbegleiter musste noch am Tatort reanimiert werden. Fahrgäste leisteten Erste Hilfe und alarmierten die Einsatzkräfte. Der Mann wurde anschliessend in ein Spital gebracht, wo er später an seinen schweren Verletzungen starb.

Wie genau der Angriff ablief, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Polizei und Staatsanwaltschaft machten dazu auf Anfrage keine weiteren Angaben.

Einsatzkräfte der Landespolizei des Saarlandes sowie der Bundespolizei nahmen den 26-jährigen Tatverdächtigen fest. Die Ermittlungen dauern an.

