Aktuell ist der Zugbetrieb in ganz Deutschland eingestellt. Eine Störung im Zugfunk sorgt für massive Probleme.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine technische Störung im Zugfunk setzt derzeit den kompletten Zugverkehr in Deutschland ausser Gefecht.

Züge auf allen Strecken sind betroffen, es sollen keine Zugreisen innerhalb Deutschlands angetreten werden.

Wann das Problem gelöst sein wird, ist derzeit unklar. Der Schweizer Zugverkehr ist nicht betroffen.

Bei der Deutschen Bahn liegt aktuell offenbar eine massive technische Störung vor. Wie «Metronom» am Dienstagabend meldet, besteht ein flächendeckendes Problem im Zugfunk, welches den Bahnverkehr in ganz Deutschland beeinträchtigt. Der Betrieb ist derzeit komplett eingestellt.

Es wird darum gebeten, aktuell keine Fahrten mit Zügen anzutreten und die geplanten Reisen auf einen anderen Zeitpunkt zu verschieben. Wer bereits in Deutschland unterwegs ist, sollte alternative Verkehrsmittel, den örtlichen Busverkehr oder private Fahrgemeinschaften nutzen, heisst es weiter.

Wann die Störung im Zugfunk behoben sein wird, ist noch unklar. «Metronom» rechnet «nach aktuellem Stand» nicht mehr mit einer stabilen und geordneten Wiederaufnahme des Zugverkehrs am Dienstagabend.

Deutsche Bahn spricht von bundesweiter IT-Störung – Schweizer Zugverkehr nicht betroffen

Inzwischen hat sich auch die Deutsche Bahn zu dem Problem geäussert. Es wird von einer bundesweiten IT-Störung gesprochen, «welche die internen Kommunikationskanäle betrifft». Züge werden aus Sicherheitsgründen zurückgehalten.

Nach Angaben der Chefin der Deutschen Bahn, Evelyn Palla, kennt der bundeseigene Konzern die genaue Ursache für die bundesweite Störung bisher nicht. «Wir versuchen jetzt, die Züge in die Bahnhöfe zu bekommen, damit die Reisenden aussteigen können. Und dann müssen wir das Problem, das wir noch nicht kennen, beheben», sagte Palla der «Bild»-Zeitung.

Der digitale Zugfunk und die internen Kommunikationssysteme gelten als zentrale Bestandteile des Bahnbetriebs. Über sie werden Informationen zwischen Lokführern, Fahrdienstleitern und Betriebszentralen ausgetauscht. Fällt die Kommunikation aus, kann der Verkehr aus Sicherheitsgründen nur eingeschränkt aufrechterhalten werden.

Der Schweizer Zugverkehr ist derzeit nicht von der Störung betroffen, wie SBB-Sprecher Moritz Weisskopf auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Lediglich ein Zug verkehre aktuell mit Verspätung. Die SBB stünden mit der Deutschen Bahn in Kontakt, um die Lage weiter zu beurteilen.