Kampfjets crashen mitten in der Luft und stürzen ab

Rettung per Schleudersitz: Zwei US-Kampfjets kollidieren – vier Piloten entkommen knapp
Das Video zeigt, wie zwei EA-18-Kampfjets der US-Marine am Sonntag während einer Flugshow zusammengestossen sind. Die vier Besatzungsmitglieder konnten sich mit dem Schleudersitz retten.
18.05.2026
Ein Video zeigt, wie zwei EA-18-Kampfjets der US-Marine am Sonntag während einer Flugshow zusammenstossen. Die vier Piloten konnten sich rechtzeitig mit dem Schleudersitz retten.
Am Sonntag kollidierten zwei EA-18-Kampfjets der US-Marine während der Flugschau «Gunfighter Skies Air Show» auf dem Luftwaffenstützpunkt Mountain Home in Idaho. Die Show wurde daraufhin sofort abgebrochen.
Die vier Besatzungsmitglieder konnten sich mit dem Schleudersitz retten und sind wohlauf, sagen die Behörden. Die Ursache des Unfalls wird derzeit untersucht.
Ein Video, das sich in den sozialen Medien verbreitet hat, zeigt den Moment des Zusammenstosses sowie vier Fallschirme, mit denen sich die Piloten retten.
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