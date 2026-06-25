Ticker7,2 auf Richterskala
Retter hören Überlebende unter Trümmern in Caracas
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Die kurz aufeinanderfolgenden Erdbeben in Venezuela zählen zu den stärksten des laufenden Jahres. Die Regierung hat den Notstand ausgerufen – eine US-Behörde rechnet mit tausenden Toten.
Darum geht's
- Innerhalb von weniger als einer Minute haben zwei sehr starke Erdbeben Venezuela erschüttert und beträchtliche Schäden angerichtet.
- Die US-Erdbebenwarte USGS gab die Stärke der Erschütterungen mit 7,2 und 7,5 an. Sie befürchtet mehrere tausend Tote.
- Demnach zählten die Erdbeben zu den weltweit stärksten des laufenden Jahres.