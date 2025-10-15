  1. Privatkunden
Österreichischer Investor verurteilt Zwei Jahre Haft für Signa-Gründer René Benko

Noemi Hüsser

15.10.2025

Es ist das erste Urteil gegen René Benko.
Es ist das erste Urteil gegen René Benko.
Expa/Johann Groder/APA/dpa

Zwei Jahre Haft für den einstigen Milliardär: René Benko wurde erstmals im Zusammenhang mit der Signa-Insolvenz verurteilt.

Keystone-SDA

15.10.2025, 14:05

15.10.2025, 14:38

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • René Benko wurde wegen Gläubigerschädigung zu zwei Jahren Haft verurteilt, weil er 300'000 Euro an seine Mutter verschenkte.
  • Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
  • Die Verurteilung ist Teil einer breiten Ermittlungsserie im Zusammenhang mit der Insolvenz von Signa.
Mehr anzeigen

Der österreichische Investor René Benko ist wegen Schädigung seiner Gläubiger zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Der 48 Jahre alte Ex-Milliardär habe durch eine Schenkung in Höhe von 300'000 Euro an seine Mutter Vermögen beiseitegeschafft, urteilte ein Schöffensenat des Landesgerichts Innsbruck. Im Fall einer Mietkostenvorauszahlung von 360'000 Euro wurde Benko freigesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Einer von vielen Ermittlungssträngen

In dem Fall musste sich Benko wegen seiner Insolvenz als Einzelunternehmer verantworten. Die Anklage ist nur ein Strang von insgesamt 14 Verfahren, in denen allein die österreichische Justiz meistens wegen schweren Betrugs und Untreue ermittelt.

Das Verfahren gilt als Auftakt einer möglichen Prozess-Serie rund um die grösste Pleite in der jüngeren Geschichte Österreichs. Im Herbst 2023 schlitterte das Immobilien- und Handelskonglomerat Signa aus mehr als 1130 Gesellschaften nach und nach in die Insolvenz. Steigende Zinsen und eigene Fehler hatten das Signa-Geschäftsmodell untergraben.

Pleite-Investor vor Gericht. Darum geht es im Prozess gegen René Benko

Pleite-Investor vor GerichtDarum geht es im Prozess gegen René Benko

Die Gesamtforderungen der Gläubiger an die Signa-Holding und ihre Einzelgesellschaften liegen im Milliarden-Euro-Bereich.

Benko hatte auch in Deutschland unter anderem mit dem Kauf der Warenhauskonzerne Kaufhof und Karstadt Schlagzeilen gemacht. Der Einstieg in den stationären Handel gilt im Rückblick als eine der belastenden Faktoren für das Geschäft von Signa.

Benko war mehrfacher Milliardär

Der Sturz des Tirolers ist tief. Zu Glanzzeiten wurde Benkos Vermögen auf fast fünf Milliarden Euro geschätzt. Seine Karriere als Immobilien-Spezialist begann schon zu Schulzeiten in Innsbruck. Damals machte er kein Abitur, sondern baute Dachböden um. Der Schulabbrecher besass auch grosse Überzeugungskraft. Ihm gelang es, grosse Investoren an Bord der von im 1999 gegründeten Signa zu holen.

Für Aufsehen sorgte 2004 die Übernahme des Kaufhauses Tyrol in Innsbruck. In Wien entwickelte er in bester Innenstadtlage das «Goldene Quartier». Er beteiligte sich später an Gebäuden wie dem Chrysler Building in New York, dem Nobelkaufhaus Selfridges in London oder dem Elbtower in Hamburg.

Mehr dazu

Prozess gegen Signa-Gründer Benko hat begonnen

Prozess gegen Signa-Gründer Benko hat begonnen

STORY: Am Landesgericht Innsbruck hat am Dienstag der erste Insolvenz-Prozess gegen den früheren Immobilien-Tycoon und Signa-Gründer Rene Benko begonnen. Laut Anklage soll der 48-Jährige im Zuge seiner Insolvenz als Einzelunternehmer Vermögen beiseitegeschafft und so Gläubiger geschädigt haben. Benko weist die Vorwürfe zurück.  Es ist der erste öffentliche Auftritt Benkos, der im Januar festgenommen wurde und sich seither in Untersuchungshaft befindet. Er wurde unter grossem Medieninteresse in den Gerichtssaal geführt und äusserte sich vor Prozessbeginn nicht. Dem Gericht zufolge sind rund 70 Journalisten aus dem In- und Ausland akkreditiert. Für den ersten Verhandlungstag sind die Eröffnungsplädoyers von Anklage und Verteidigung sowie die Befragung Benkos geplant. Am Mittwoch sollen Zeugen vernommen werden. Sofern keine weiteren Beweisanträge gestellt werden, könnte es dem Gericht zufolge am Mittwoch ein Urteil geben. Der Prozess in Innsbruck gilt als Auftakt der juristischen Aufarbeitung der Signa-Insolvenz. Die Pleite des Immobilien- und Handelskonzerns ist die grösste in der österreichischen Nachkriegsgeschichte. In dem aktuellen Verfahren geht es jedoch nur um einen kleinen Teil der Vorwürfe. Im Fall einer Verurteilung drohen Benko ein bis zehn Jahre Haft. Die Entscheidung über eine Fortdauer der Untersuchungshaft hängt nicht unmittelbar vom Ausgang des Prozesses ab. Benko stieg vom Schulabbrecher zum Milliardär auf. Er  baute mit Hilfe prominenter Investoren eines der grössten Immobilienimperien in Europa auf. Zu den prestigeträchtigen Objekten zählten der Hamburger Elbtower, die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof, das Berliner Luxuskaufhaus KaDeWe oder das Chrysler Building in New York. 

14.10.2025

