Skifahrerin hängt zwei Minuten am Sessellift fest

Die 21-jährige Roula rutscht vom Sessellift und plant, sich festzuhalten. Das sollte eigentlich ein Scherz sein. Doch er geht schief. Ihre Zwillingsschwester und ihre Freundin reagieren sofort, um das Schlimmste zu verhindern.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Nachrichtenagentur SWNS berichtet, dass am 24. Februar 2026 eine 21-jährige Frau auf dem Bear Mountain im US-Bundesstaat Kalifornien vom Sessellift hing.

Zwei weitere Frauen, ihre Zwillingsschwester und Freundin, hielten sie über zwei Minuten an den Armen fest, damit sie nicht in den Abgrund fällt.

Die Betroffene kam ohne Verletzungen davon. Mehr anzeigen

Am 24. Februar 2026 brachte sich die 21-jährige Roula De Miranda-Arce in eine gefährliche Situation. Sie wollte ihrer Zwillingsschwester auf dem Sessellift einen Scherz machen: Sie rutschte absichtlich vom Sessel und plante, sich im letzten Moment festzuhalten.

Doch das Gewicht ihrer Ski zog sie nach unten und sie konnte sich nicht mehr auf den Sessel hochziehen.

Im Video siehst du den Vorfall, der von anderen Skifahrer*innen und von der Kopfkamera ihrer Zwillingsschwester gefilmt wurde.

