Auf den Philippinen sind zwei Taucher gestorben. Einer ist ertrunken, der andere von Haien attackiert worden.

Zwei russische Touristen sind an einem berühmten Tauchplatz südlich der philippinischen Hauptstadt Manila ums Leben gekommen. Einer der Taucher ist vermutlich ertrunken, der andere von Haien angegriffen worden, wie die philippinische Küstenwache am Freitag mitteilte.

Sie seien gemeinsam mit zwei weiteren russischen Tauchern unterwegs gewesen. Die vier Touristen besuchten das beliebte Tauchziel in den Gewässern vor der Insel Verde in der Provinz Batangas in Begleitung eines Tauchlehrers.

Beim Tauchen seien sie von starken Strömungen weggerissen worden, sagte der Kommandant der Küstenwache der Provinz, Airland Lapitan. Zwei schafften es den Angaben zufolge, mit dem Tauchlehrer an die Oberfläche zu kommen, aber die anderen beiden, 29 und 39 Jahre alt, waren nicht mehr auffindbar.

Nach einer Suchaktion habe man einen der Taucher bewusstlos im Meer gefunden – er sei in einem Krankenhaus später für tot erklärt worden. «Der andere russische Taucher wurde gefunden, als er von Haien angegriffen wurde», sagte Lapitan der AP. Sein rechter Arm sei abgetrennt worden und die Haie hätten sich um ihn herumbewegt. Eine Untersuchung sei ihm Gange und man wolle prüfen, wie sich solche tödlichen Unfälle um die Insel und an anderen Tauchplätzen künftig verhindern lassen.