Zwei Schweizerinnen sterben bei schwerem Unfall auf deutscher Autobahn

Zwei Schweizerinnen kamen bei einem Verkehrsunfall auf der A5 in Süddeutschland ums Leben. (Symbolbild) Keystone

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Deutschland sind zwei Schweizer Staatsangehörige ums Leben gekommen. Nach einer Kollision beim Spurwechsel wurden mehrere Fahrzeuge in den Unfall verwickelt.

Keystone-SDA Noemi Hüsser

Zwei Schweizer Staatsangehörige sind am Samstag in Süddeutschland bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Bei einem Spurwechsel auf der Autobahn A5 bei Appenweier in Baden-Württemberg war es nach Medienberichten zu einer Kollision gekommen. Das Aussendepartement in Bern bestätigte die Todesfälle.

Nach Angaben von «Blick» vom Montag starben zwei junge Schweizerinnen bei der Kollision in Süddeutschland und dem anschliessenden Auffahrunfall, in den mehrere Autos hineingezogen wurden.

Nach Angaben des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) gegenüber Keystone-SDA steht das Schweizerische Generalkonsulat in Stuttgart mit den zuständigen Behörden in Verbindung und unterstützt die Angehörigen der Opfer. Aus Persönlichkeits- und Datenschutzgründen wurden keine weiteren Angaben gemacht.