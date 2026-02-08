  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Untersuchung eingeleitet Zwei Skifahrer sterben bei Lawinenabgang in Frankreich

SDA

8.2.2026 - 17:10

Eine Lawine stürzt ins Tal. (Symbolbild)
Eine Lawine stürzt ins Tal. (Symbolbild)
Bild: sda

Zwei Männer sind infolge einer Lawine in den französischen Alpen bei einer Skitour ums Leben gekommen. Der Vorfall ereignete sich in der Gemeinde Saint-Véran.

Keystone-SDA

08.02.2026, 17:10

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Schweres Lawinenunglück in den französischen Alpen.
  • Zwei Männer sind bei einer Skitour ums Leben gekommen.
  • Der Lawinenabgang ereignete sich auf einer Höhe von 2300 Metern.
Mehr anzeigen

Zwei Männer sind infolge einer Lawine in den französischen Alpen bei einer Skitour ums Leben gekommen. Eine Untersuchung zur Klärung der Todesursache sei eingeleitet worden, teilte die Staatsanwältin in Gap, dem Verwaltungssitz des betroffenen Départements Hautes-Alpes, mit. Demnach ereignete sich der Vorfall am Samstagnachmittag in der Gemeinde Saint-Véran.

«Eine Lawine grossen Ausmasses»

Die zwei Opfer – Jahrgang 1997 und 1991 – seien in einer Vierergruppe ohne Führung unterwegs gewesen, hiess es. Die beiden anderen Skifahrer seien unverletzt geblieben. «Es handelte sich um eine Lawine grossen Ausmasses», teilte die Staatsanwaltschaft weiter mit. Der Lawinenabgang ereignete sich demnach auf einer Höhe von 2300 Metern.

Mehrere Menschen kamen in diesem Jahr bereits in verschiedenen Gebirgsmassiven der Alpen ums Leben. Am Samstag gab es auch Tote und Verletzte bei Lawinenabgängen in Norditalien.

Meistgelesen

Erstes Gesundheits-Update zu Vonn: «Anscheinend ein Bruch im Unterschenkel irgendwo»
Shaqiri und Salah schiessen Basel mit späten Toren zum Sieg gegen den FCZ
«Lindsey hat das Risiko in Kauf genommen und muss es jetzt tragen»
Michela Figini: «Ich glaube, die Karriere von Lara Gut-Behrami ist noch nicht zu Ende»
Ukrainischer Soldat stirbt vermeintlich im Krieg – drei Jahre später ruft er seine Familie an