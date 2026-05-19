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Baby schwebt in Lebensgefahr Zwei Tote und vier Verletzte nach Schüssen in Spanien

dpa

19.5.2026 - 09:56

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, die Guardia Civil ermittelt. (Symbolbild)
Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, die Guardia Civil ermittelt. (Symbolbild)
dpa

Nächtliche Schüsse im Süden Spaniens: Zwei Tote, vier Verletzte – darunter zwei Kleinkinder. Die Polizei nimmt einen Verdächtigen fest. Was bisher bekannt ist.

DPA

19.05.2026, 09:56

19.05.2026, 09:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In der südspanischen Gemeinde El Ejido sind bei einem Schusswaffenvorfall zwei Menschen getötet und vier weitere teils schwer verletzt worden, darunter zwei Kleinkinder.
  • Der mutmassliche Täter, ein etwa 25-jähriger Mann, soll unter anderem seine Eltern erschossen haben und stellte sich nach mehreren Stunden der Polizei.
  • Ein sieben Monate altes Baby schwebt in Lebensgefahr, die Hintergründe der Tat sind noch unklar.
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Bei einem Schusswaffenvorfall sind in Spanien zwei Menschen getötet und vier weitere zum Teil schwer verletzt worden, darunter zwei Kleinkinder. Die Tat ereignete sich in der Nacht in der Gemeinde El Ejido in der südspanischen Region Andalusien. 

Der mutmassliche Täter habe sich nach mehreren Stunden der Polizei gestellt, berichteten der TV-Sender RTVE und weitere Medien unter Berufung auf die Polizeieinheit Guardia Civil (Zivilgarde). 

Baby in kritischem Zustand

Nach Erkenntnissen der Ermittler soll der Mann unter anderem auf seine Eltern geschossen haben, die noch am Tatort starben. Die vier Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Besonders kritisch sei der Zustand eines sieben Monate alten Babys, das nach Angaben der Guardia Civil der Sohn des Verdächtigen ist. Zudem wurde demnach ein zweijähriges Mädchen verletzt. Auch eine Frau und ein älterer Mann seien schwer verletzt worden.

Ein Sprecher der Guardia Civil bestätigte der Deutschen Presse-Agentur die Angaben. Die ersten Notrufe seien gegen 23.15 Uhr eingegangen. Die Eltern des mutmasslichen Täters seien tot in einem Fahrzeug gefunden worden. Der Verdächtige sei etwa 25 Jahre alt. Die Hintergründe der Tat seien weiterhin unklar.

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