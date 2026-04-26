Zweifel am Sicherheitskonzept für Gala-Dinner in Washington

Schüsse in Washington: Angreifer will Gala mit Trump stürmen Beim traditionellen White House Correspondents' Dinner, bei dem auch US-Präsident Donald Trump teilnimmt, sorgt ein bewaffneter Angreifer für Panik. Der Mann durchbricht eine Sicherheitsschleuse und liefert sich einen Schusswechsel mit Einsatzkräften. Invalid date

Der Vorfall mit Schüssen beim Gala-Dinner der US-Hauptstadt-Korrespondenten mit der Regierung wirft Fragen zum Sicherheitskonzept auf. Mehrere Teilnehmende kritisieren die Vorkehrungen.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein bewaffneter Mann durchbricht beim Gala-Dinner in Washington eine Sicherheitsschleuse und löst Alarm aus.

Der Vorfall wirft Zweifel am Sicherheitskonzept auf, da der Täter trotz Schrotflinte, Pistole und Messern ins Gebäude gelangt.

Teilnehmende kritisieren lasche Kontrollen, während auch Donald Trump und Kari Lake die Situation öffentlich kommentieren. Mehr anzeigen

Wie in den Aufnahmen einer Sicherheitskamera zu sehen ist, stürmte ein Mann kurz nach Beginn der Veranstaltung durch die Sicherheitsschleuse des Secret Service. Mehrere Beamte zückten ihre Waffen und richteten sie auf den mutmasslichen Angreifer. US-Präsident Donald Trump postete den kurzen Clip selbst auf seiner Plattform Truth Social.

Doch dass der schwer bewaffnete Mann, der laut Behördenangaben ins Hotel eingecheckt hatte, überhaupt so weit kommen konnte, liess Zweifel am Sicherheitskonzept aufkommen. Der mutmassliche Angreifer trug Ermittlern zufolge eine Schrotflinte, eine Handfeuerwaffe und mehrere Messer bei sich.

Hoteleingang war angeblich nicht gesichert

Teilnehmende des Gala-Dinners gaben an, die Vorlage einer Einladung habe ausgereicht, um in das Gebäude gelassen zu werden. Ein Ausweis sei nicht verlangt worden. Die MAGA-Aktivistin Kari Lake bestätigte das in einem Post auf X. Sie könne nicht fassen, «wie lax die Sicherheitsvorkehrungen» beim Korrespondentendinner waren, schrieb sie.

I can’t believe how lax the security was at the White House correspondents dinner tonight. Upon entering nobody asked to visibly INSPECT my ticket nor asked for my photo identification. All one had to do was flash what appeared to be a ticket and they were fine with that. When… pic.twitter.com/sLQjJDCEK1 — Kari Lake (@KariLake) April 26, 2026

Der «New York Times» zufolge war der Eingang des Washington Hilton selbst nicht mit Metalldetektoren gesichert. Die Schleuse zur Sicherheitszone sei erst näher am Ballsaal eingerichtet worden.

Dabei hätte es wohl gute Argumente für intensive Sicherheitsvorkehrungen gegeben: US-Präsident Donald Trump war bereits mehrfach das Ziel missglückter Attentatsversuche. Vor dem Washington Hilton, in dem das Dinner nun stattfand, schoss zudem ein Angreifer 1981 auf den damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan und verletzte ihn.