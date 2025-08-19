Trump lobt Europa – und wird dann plötzlich zu Putins Sprachrohr

Versehentlicher Tonmitschnitt zeigt, wie Trump Putin wirklich einschätzt Bei einem Treffen mit europäischen Spitzenpolitikern in Washington ist Donald Trump unbemerkt auf einem offenen Mikrofon aufgenommen worden. Der US-Präsident äusserte dabei eine gewagte Einschätzung zu Russlands Machthaber Wladimir Putin. 18.08.2025

Beim Gipfel im Weissen Haus zeigte sich US-Präsident Donald Trump widersprüchlich. Mal betonte er Unterstützung für die Ukraine, dann wieder liess er Verständnis für russische Forderungen erkennen. Die europäischen Gäste reagierten irritiert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Donald Trump empfing Selenskyj und sieben europäische Spitzenpolitiker im Weissen Haus.

Der US-Präsident schwankte zwischen Unterstützung für die Ukraine und Nähe zu Putin.

Konkrete Sicherheitsgarantien blieben offen, ein Durchbruch blieb aus. Mehr anzeigen

Beim Ukraine-Gipfel im Weissen Haus erlebten Wolodymyr Selenskyj, Emmanuel Macron, Friedrich Merz und weitere europäische Spitzenpolitiker einen sprunghaften Donald Trump. Mal gab er sich als Anführer der freien Welt, mal als Friedensstifter mit Nobelpreis-Ambitionen – und zeitweise sogar wie ein Unterhändler Wladimir Putins. Das berichtet der Spiegel unter Berufung auf Kreise des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz.

Die europäischen Staats- und Regierungschefs waren hastig nach Washington gereist, nachdem Trump beim Treffen mit Putin in Alaska Verständnis für russische Maximalforderungen gezeigt hatte. Dazu zählt die Abtretung der gesamten Donbass-Region an Russland – ein Gebiet so gross wie Thüringen, in dem noch immer rund 200'000 Ukrainer leben. «Die Ukraine muss nun mal Zugeständnisse machen, da Russland das mächtigere Land sei», erklärte Trump nach dem Treffen.

US-Präsident Donald Trump nimmt an einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj im Weissen Haus teil. Foto: Alex Brandon/AP/dpa sda

Vor diesem Hintergrund versuchten Macron, Merz, Meloni, Rutte, Starmer, Stubb und von der Leyen, den Waffenstillstand wieder auf den Tisch zu bringen. Trump aber wechselte mehrmals den Ton. Einerseits lobte er die Europäer für ihre «schwere Last» und versprach: «Wir werden ihnen helfen.» Andererseits erklärte er, es gebe «keine übertrieben komplizierten» Streitpunkte mehr und betonte: «Ich liebe die Ukrainer, ich liebe die Russen, ich liebe sie alle.»

Keine konkreten Ergebnisse

Für Irritation sorgte zudem, dass Trump während des Gipfels nach eigenen Angaben direkt mit Putin telefonierte. Ein hoch ungewöhnlicher Vorgang, der bei seinen Gästen Kopfschütteln auslöste. Parallel dazu schlug Russland erneut zu: Während die Delegationen in Washington eintrafen, heulten in Kyjiw die Luftsirenen. Bei Luftangriffen waren zuvor mindestens 14 Menschen getötet worden, darunter ein Kleinkind.

Konkrete Ergebnisse brachte das Treffen nicht. Weder Bundeskanzler Merz noch der niederländische Premier Rutte konnten im Anschluss Zusagen zu US-Sicherheitsgarantien für die Ukraine präsentieren. Rutte sprach von «guten Gesprächen», die fortgesetzt würden – ein Waffenstillstand aber war nicht in Sicht.

Auf seiner Plattform Truth Social kündigte Trump an, ein bilaterales Treffen zwischen Putin und Selenskyj vorbereiten zu wollen. Anschliessend plane er einen Dreiergipfel. Einen Zeitrahmen nannte er nicht.