  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Auch Deutsche an Bord Touristen-Flugzeug stürzt in Kenia ab – 11 Tote

dpa

28.10.2025 - 12:23

Das Flugzeug wurde beim Aufprall vollständig zerstört.
Das Flugzeug wurde beim Aufprall vollständig zerstört.
X

Ein Kleinflugzeug mit ausländischen Touristinnen und Touristen ist in Kenia abgestürzt. Elf Menschen kamen ums Leben – darunter laut Behörden zwei Deutsche und eine Familie aus Ungarn.

DPA

28.10.2025, 12:23

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Kleinflugzeug ist kurz nach dem Start im Süden Kenias abgestürzt und vollständig ausgebrannt.
  • Unter den elf Todesopfern befinden sich laut Fluggesellschaft zwei Deutsche und eine ungarische Familie.
  • Das Flugzeug war auf dem Weg zum bekannten Naturschutzgebiet Maasai Mara.
Mehr anzeigen

Ein mit ausländischen Touristen besetztes Kleinflugzeug ist auf dem Weg in ein Naturschutzgebiet in Kenia abgestürzt. Es sei zu befürchten, dass alle zwölf Insassen ums Leben gekommen seien, sagte ein Vertreter der Regionalregierung in der Küstenregion Kwale, Stephen Orinde, am Dienstag der Nachrichtenagentur AP. Alle Passagiere waren demnach Ausländer.

Wie die Fluggesellschaft Mombasa Air Safari in einem Statement mitteilt, befinden sich wohl zwei Deutsche unter den elf Todesopfern. Auch eine achtköpfige Familie aus Ungarn war an Bord. Das elfte Opfer ist der Pilot, der aus Kenia stammte. 

Das Flugzeug ging demnach in Flammen auf und brannte komplett aus. Augenzeugen berichteten der AP, sie hätten vor Ort zur Unkenntlichkeit verbrannte Leichenteile gefunden.

Das Flugzeug stürzte am Dienstagmorgen kurz nach dem Start rund 40 Kilometer entfernt vom Flugfeld Diani auf dem Weg zum Schutzgebiet Maasai Mara National Reserve ab. Die Unglücksursache werde noch untersucht, teilte die kenianische Luftfahrtbehörde mit.

Das Naturschutzgebiet Maasai Mara National Reserve ist ein beliebtes Ziel für Touristen in der Region. Jedes Jahr ist dort die Wanderung von Gnu-Herden aus der Serengeti in Tansania zu sehen.

Meistgelesen

Wie die neue Ski-Generation Lara Gut-Behrami wütend macht
Shiffrin über Kilde: «Er wird für den Rest seines Lebens eingeschränkt bleiben»
Kandidat legt sich mit Günther Jauch an – das Publikum liebt es
Frau stirbt, weil vier Kliniken sie abweisen
Warum das karibische Inselparadies vor Mega-Hurrikan «Melissa» so zittert

Mehr aus dem Ressort

Politik. Hamas übergibt Überreste falscher Leiche – Wut in Israel

PolitikHamas übergibt Überreste falscher Leiche – Wut in Israel

Bei Verstössen drohen happige Bussen. Italien führt knallharte Helmpflicht auf der Skipiste ein

Bei Verstössen drohen happige BussenItalien führt knallharte Helmpflicht auf der Skipiste ein

Russland. UN: Systematische russische Drohnenangriffe auf Zivilisten

RusslandUN: Systematische russische Drohnenangriffe auf Zivilisten