Ein mit ausländischen Touristen besetztes Kleinflugzeug ist auf dem Weg in ein Naturschutzgebiet in Kenia abgestürzt. Es sei zu befürchten, dass alle zwölf Insassen ums Leben gekommen seien, sagte ein Vertreter der Regionalregierung in der Küstenregion Kwale, Stephen Orinde, am Dienstag der Nachrichtenagentur AP. Alle Passagiere waren demnach Ausländer.
Wie die Fluggesellschaft Mombasa Air Safari in einem Statement mitteilt, befinden sich wohl zwei Deutsche unter den elf Todesopfern. Auch eine achtköpfige Familie aus Ungarn war an Bord. Das elfte Opfer ist der Pilot, der aus Kenia stammte.
Das Flugzeug ging demnach in Flammen auf und brannte komplett aus. Augenzeugen berichteten der AP, sie hätten vor Ort zur Unkenntlichkeit verbrannte Leichenteile gefunden.
Das Flugzeug stürzte am Dienstagmorgen kurz nach dem Start rund 40 Kilometer entfernt vom Flugfeld Diani auf dem Weg zum Schutzgebiet Maasai Mara National Reserve ab. Die Unglücksursache werde noch untersucht, teilte die kenianische Luftfahrtbehörde mit.
Das Naturschutzgebiet Maasai Mara National Reserve ist ein beliebtes Ziel für Touristen in der Region. Jedes Jahr ist dort die Wanderung von Gnu-Herden aus der Serengeti in Tansania zu sehen.