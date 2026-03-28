Zwölfjähriger stirbt nach Messerangriff – Vater festgenommen - Gallery Der Verdächtige hat laut Polizei eine Frau und zwei Kinder verletzt, eines davon ist daraufhin verstorben. Bild: dpa Der Tatverdächtige wurde gefasst. Bild: dpa Zwölfjähriger stirbt nach Messerangriff – Vater festgenommen - Gallery Der Verdächtige hat laut Polizei eine Frau und zwei Kinder verletzt, eines davon ist daraufhin verstorben. Bild: dpa Der Tatverdächtige wurde gefasst. Bild: dpa

Schock in Witten in Deutschland: Eine Mutter und ihre beiden Kinder werden mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Für eines der Kinder kommt jede Hilfe zu spät.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei einem Streit in Witten in Deutschland ist ein Zwölfjähriger durch Messerstiche getötet worden.

Der tatverdächtige Vater wurde von der Polizei festgenommen.

Die Mutter und die neunjährige Tochter wurden schwer verletzt. Mehr anzeigen

Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung in Witten (NRW) ist ein Zwölfjähriger durch Messerstiche getötet worden. Die Mutter und seine neunjährige Schwester wurden schwer verletzt, wie ein Sprecher der Polizei auf dpa-Nachfrage mitteilte. Der tatverdächtige Vater der Kinder wurde festgenommen.

Streit in einem Wohnhaus

Nach Angaben der Polizei hatte es zuvor einen Streit in einem Wohnhaus gegeben, der sich dann auf die Strasse verlagerte. Dort sei der Zwölfjährige trotz sofortiger Rettungsmassnahmen verstorben, sagte der Sprecher. Die Schwester und ihre Mutter wurden vor Ort von Notärzten und Rettungskräften versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Das Motiv ist laut Polizei unklar. Weitere Details und Hintergründe sind bislang nicht bekannt. Zunächst hatte die «Bild»-Zeitung über den Einsatz berichtet.

Nach Angaben des Sprechers wurde eine Mordkommission eingerichtet. Der Verdächtige befinde sich demnach in Polizeigewahrsam und soll einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittler sind weiterhin vor Ort. «Wir warten auf die Spurensicherung», sagte der Sprecher. Der Bereich vor dem Wohnhaus sei grossflächig gesperrt worden. Die Ermittlungen dauern an.