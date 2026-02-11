  1. Privatkunden
Orkanböen bis 250 km/h Zyklon «Gezani» verwüstet Madagaskar

Christian Thumshirn

11.2.2026

Orkanböen bis 250 km/h – Zyklon «Gezani» verwüstet Madagaskar

Orkanböen bis 250 km/h – Zyklon «Gezani» verwüstet Madagaskar

Zyklon «Gezani» ist über den Osten Madagaskars hinweggefegt und hat mindestens 20 Menschen das Leben gekostet – die Opferzahl könnte weiter steigen. Hunderte sind auf der Flucht, ganze Landstriche liegen in Trümmern.

11.02.2026

Zyklon «Gezani» ist über den Osten Madagaskars hinweggefegt und hat mindestens 31 Menschen das Leben gekostet – die Opferzahl könnte weiter steigen. Tausende wurden obdachlos, ganze Landstriche liegen in Trümmern.

Christian Thumshirn

11.02.2026, 19:27

11.02.2026, 19:33

Zyklon «Gezani» hat den Osten Madagaskars mit voller Wucht getroffen: Dächer wurden abgedeckt, Bäume entwurzelt, ganze Dörfer schwer beschädigt. Mindestens 31 Menschen kamen ums Leben, Tausende wurden obdachlos – die Behörden befürchten weitere Opfer.

Zweitgrösste Stadt im Ausnahmezustand

Wie dramatisch die Lage ist, zeigen Drohnenbilder von Madagaskars zweitgrösster Stadt Toamasina im Video: aus der Luft werden die Schneisen der Verwüstung, zerstörte Siedlungen und überflutete Gebiete sichtbar.

Madagaskar wird immer wieder von heftigen Zyklonen getroffen – besonders während der Regenzeit ziehen die Stürme regelmässig über die Insel und hinterlassen massive Schäden.

Mehr Videos aus dem Ressort

Orkan,Tornado, Downburst: Sturm ist nicht gleich Sturm – das musst du wissen

Orkan,Tornado, Downburst: Sturm ist nicht gleich Sturm – das musst du wissen

Es gibt verschiedene Kategorien von Stürmen, aber alle können sie gehörigen Schaden anrichten. Welche Sturmarten gibt es in der Schweiz? Und wie unterscheiden sie sich? blue News erklärt es dir im Video.

28.07.2023

Mehr zum Thema

Tote auf Kamtschatka. «Schnee-Apokalypse» und bittere Kälte in Russland

Tote auf Kamtschatka«Schnee-Apokalypse» und bittere Kälte in Russland

Aktuell. Zyklon auf Sri Lanka kostet mindestens 190 Menschenleben

AktuellZyklon auf Sri Lanka kostet mindestens 190 Menschenleben

Australien. Monsterwellen in Sydney an berühmten Surfstränden

AustralienMonsterwellen in Sydney an berühmten Surfstränden

