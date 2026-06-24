Laut US-Aussenminister Marco Rubio ist zwischen den USA und dem Iran für den 29. oder 30. Juni ein technisches Arbeitstreffen in der Schweiz geplant.

Dies sagte Rubio in Kuwait-Stadt am Mittwoch. Erst am Wochenende hatten sich die beiden Länder in der Hotelanlage Bürgenstock bei Luzern getroffen. Die Gespräche der USA und des Irans auf dem Bürgenstock werden positiv gewertet.

Vermittler bezeichneten die Gespräche als «positiv» und «konstruktiv» und sprachen von «ermutigenden Fortschritten». US-Vizepräsident JD Vance hatte das Treffen bereits am Sonntag als «historisch» bezeichnet. Ein erster Grundstein ist gelegt.