Autofahrer aufgepasst 18'000 Euro – Italien droht mit knallharten Bussen bei diesem Vergehen

dpa

11.8.2025 - 11:55

Das Entsorgen von Zigaretten aus dem Auto kann in Italien künftig teuer werden. (Archivbild)
Das Entsorgen von Zigaretten aus dem Auto kann in Italien künftig teuer werden. (Archivbild)
dpa

Die Plastikflasche oder die Zigarette einfach aus dem Fenster werfen? Das kann in Italien nun richtig teuer werden. Im Extremfall werden bis zu 18.000 Euro fällig – auch bei ausländischen Urlaubern.

DPA

11.08.2025, 11:55

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Wer in Italien seinen Müll aus dem Fenster wirft, muss tief in die Tasche greifen.
  • 1000 Euro werden nur schon bei einem Taschentuch fällig.
  • Im Extremfall werden bis zu 18'000 Euro verlangt.
Mehr anzeigen

In Italien drohen bei der illegalen Entsorgung von Müll aus dem Auto künftig drastische Strafen. Im Extremfall kann es nach einer ab Samstag in Kraft tretenden Verordnung bis zu 18'000 Euro kosten, wenn Autofahrer einen Müllsack aus dem Fenster ihres Fahrzeugs einfach auf die Strasse oder an den Strassenrand werfen. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Auto steht oder fährt. Bei Taschentüchern, Plastikflaschen oder Zigarettenkippen werden bereits bis zu 1188 Euro fällig.

Falls Autofahrer ihren Müll in einem Naturschutzgebiet oder einer anderweitig geschützten Umgebung wegwerfen, sind auch der Entzug des Führerscheins und Gefängnisstrafen möglich.

Dreck an vielen Strassen

Zudem müssen die Verursacher nicht mehr wie früher von der Polizei auf frischer Tat ertappt und angehalten werden. Künftig reicht es bereits aus, wenn die Tat über eine der in Italien zahlreich vorhandenen Überwachungskameras aufgezeichnet wird.

In Italien wird vielfach Müll einfach auf die Strasse gekippt – sowohl innerhalb von Städten als auch auf Landstrassen und Autobahnen. An manchen Strassen, auch in Gebieten mit viel Fremdenverkehr, sieht es aus wie auf einer Deponie. Die neue Regelung gilt auch für ausländische Urlauber.

