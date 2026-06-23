Bei den Euro Millions hat am Dienstag niemand die richtige Zahlenkombination erraten. Die Gewinn-Nummern wären 3, 33, 36, 45 und 46 sowie die Sterne 5 und 6 gewesen.

Bei den Euro Millions hat am Dienstag niemand die richtige Zahlenkombination erraten. (Archivbild)

Für die nächste Ziehung vom Freitag befinden sich im Jackpot 55 Millionen Franken, wie Swisslos mitteilte. Euro Millions kann in zwölf Ländern gespielt werden, darunter die Schweiz und Liechtenstein.

https://www.swisslos.ch/de/euromillions/einzeltipps/spielen.html