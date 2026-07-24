Bei den Euro Millions hat am Freitag niemand die richtige Zahlenkombination erraten. Die Gewinn-Nummern wären 8, 10, 30, 36 und 47 sowie die Sterne 1 und 4 gewesen.

Wer die richtigen Zahlen tippt, kann mit Geldsegen rechnen. (Archivbild)

Für die nächste Ziehung vom Dienstag befinden sich im Jackpot 73 Millionen Franken, wie Swisslos mitteilte. Euro Millions kann in zwölf Ländern gespielt werden, darunter die Schweiz und Liechtenstein.

https://www.swisslos.ch/de/euromillions/einzeltipps/spielen.html