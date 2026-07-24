MID-Glücksspiele
Jackpot von Euro Millions nicht geknackt
Wer die richtigen Zahlen tippt, kann mit Geldsegen rechnen. (Archivbild)
Keystone
Bei den Euro Millions hat am Freitag niemand die richtige Zahlenkombination erraten. Die Gewinn-Nummern wären 8, 10, 30, 36 und 47 sowie die Sterne 1 und 4 gewesen.
Für die nächste Ziehung vom Dienstag befinden sich im Jackpot 73 Millionen Franken, wie Swisslos mitteilte. Euro Millions kann in zwölf Ländern gespielt werden, darunter die Schweiz und Liechtenstein.
https://www.swisslos.ch/de/euromillions/einzeltipps/spielen.html