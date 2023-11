Jeff Bezos unterstützt obdachloser Familien mit 117 Millionen Dollar. Archivbild: Imago

Amazon-Gründer Jeff Bezos hat am Dienstag weitere Millionenspenden zur Unterstützung obdachloser Familien angekündigt. Sein Bezos Day 1 Families Fund werde Organisationen in den USA und Puerto Rico mit insgesamt 117 Millionen Dollar bezuschussen, hiess es in einer Erklärung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Jeff Bezos kündigt eine Spende seines Vermögens an.

Mit mit insgesamt 117 Millionen Dollar will er Organisationen in den USA und Puerto Rico unterstützen.

Der Unternehmer hatte im Jahr 2018 zugesichert, insgesamt zwei Milliarden Dollar zur Unterstützung obdachloser Familien und zum Betrieb kostenloser Vorschulen zu spenden. Mehr anzeigen

Bezos' Lebensgefährtin, die ehemalige TV-Nachrichtensprecherin Lauren Sánchez, dankte den begünstigten Organisationen in einem Video, das sowohl auf ihren als auch auf Bezos' Social-Media-Konten veröffentlicht wurde.

Der Unternehmer hatte im Jahr 2018 zugesichert, insgesamt zwei Milliarden Dollar zur Unterstützung obdachloser Familien und zum Betrieb kostenloser Vorschulen zu spenden.

Bezos war im Jahr 2021 als Amazon-Chef zurückgetreten und hatte dies damit begründet, er wolle mehr Zeit für andere Projekte haben – etwa sein Raumfahrtunternehmen Blue Origin. Im vergangenen Jahr erklärten er und Sánchez gegenüber dem Sender CNN, dass sie sich verpflichtet hätten, den Grossteil seines Vermögens zu Lebzeiten zu verschenken.

dpa