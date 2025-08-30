  1. Privatkunden
20 Wochen allein auf See 3 Brüder überqueren Pazifik in Ruderboot – jetzt wollen sie Pizza

dpa

30.8.2025 - 22:38

139 Tage, knapp 14.000 Kilometer und kein Begleitboot: Drei Brüder rudern in Rekordzeit über den Pazifik – und sammeln Spenden für sauberes Trinkwasser.

DPA

30.08.2025, 22:38

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Drei schottische Brüder sind über den Pazifik gerudert – und sammelten Spenden für sauberes Trinkwasser.
  • Sie überquerten den Pazifik von Peru aus nach Australien in 139 Tagen.
  • Alles, was er jetzt wolle, sei eine Pizza, sagte einer der Brüder nach der Ankunft in Australien.
Mehr anzeigen

Wie man sich wohl fühlt nach 139 Tagen im Ruderboot auf dem Pazifik? Die schottischen Brüder Jamie, Ewan und Lachlan Maclean können davon berichten – das Trio beendete am Samstag in Weltrekordzeit im australischen Cairns eine in Südamerika gestartete Odyssee im Zeichen der Wohltätigkeit. Es sei die «unglaublichste, unerbittlichste und oft surrealste Erfahrung» seines Lebens gewesen, sagte Jamie Maclean der Nachrichtenagentur PA zufolge.

Den Angaben zufolge absolvierten die Brüder die knapp 9000 Meilen (ca. 14’484 km) von Peru aus in 139 Tagen, fünf Stunden und 52 Minuten – sie waren damit schneller als der Russe Fedor Konjuchow, der 2014 für die 7393 Meilen (ca. 11’898 km) von Chile nach Australien etwas über 159 Tage gebraucht hatte. Mit ihrer sportlichen Höchstleistung sammelten die Brüder Spenden für Trinkwasserprojekte, das Ziel der selbst gegründeten Maclean Foundation war eine Million Pfund.

Eine halbe Tonne Lebensmittel an Bord 

Alles, was er jetzt wolle, sei eine Pizza, sagte Jamie Maclean. Die Brüder feierten nach der Ankunft mit angereisten Familienmitgliedern. Gegen Ende der Reise sei es schwierig geworden, sagte Jamie Maclean (31). «Trotz unserer Erschöpfung mussten wir noch einmal einen Gang zulegen und es schaffen, bevor die Vorräte aufgebraucht waren.»

Die Brüder wechselten sich auf dem speziell angefertigten Carbonfaserboot «Rose Emily» mit dem Rudern ab. Ein Begleitboot oder einen Nachschub der Vorräte gab es den PA-Angaben zufolge nicht. «Manchmal haben wir vor Traurigkeit und Angst geweint, aber die Unterstützung so vieler Menschen, die sich hinter uns versammelt haben, hat uns immer wieder neuen Mut gemacht», sagte Ewan Maclean (33). An Bord seien 500 Kilogramm Lebensmittel gewesen.

20 Wochen allein auf See – Brüder rudern über den Pazifik

20 Wochen allein auf See – Brüder rudern über den Pazifik

Jamie, Ewan und Lachlan MacLean waren mit ihrem Ruderboot vor fast 140 Tagen in Peru in Südamerika gestartet, um ohne Unterstützung den Pazifik zu überqueren – insgesamt 14.484 Kilometer. Am Samstag kamen sie in Australien an.

30.08.2025

