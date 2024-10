Rennpferd kollabiert: Jockey riskiert seine Sicherheit, um seinem Pferd zu helfen

Während eines Pferderennens in Sydney kollabiert das erfolgreiche australische Siegerpferd namens «Think About It» Statt sich selbst in Sicherheit zu bringen, leistet der Jockey seinem Vierbeiner erste Hilfe.

23.10.2024