Seltene Form von Krebs Kennedy-Enkelin Tatiana Schlossberg stirbt mit 35 Jahren

dpa

30.12.2025 - 22:42

Erst vor einem Monat schrieb sie einen Essay über ihren Kampf gegen den Blutkrebs. Jetzt ist Tatiana Schlossberg gestorben.
Erst vor einem Monat schrieb sie einen Essay über ihren Kampf gegen den Blutkrebs. Jetzt ist Tatiana Schlossberg gestorben.
Archivbild: Keystoen

Die Umweltjournalistin und Enkelin des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy, Tatiana Schlossberg, ist tot. Schlossberg sei am Dienstagmorgen (Ortszeit) im Alter von 35 Jahren verstorben, hiess es in einer Erklärung der Familie, die von der Stiftung der John F. Kennedy-Bibliothek veröffentlicht wurde. 

DPA

30.12.2025, 22:42

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Enkelin des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy, Tatiana Schlossberg, ist im Alter von 35 Jahren gestorben.
  • «Unsere geliebte Tatiana ist heute Morgen gestorben. Sie wird immer in unseren Herzen bleiben» hiess es in einer Stellungnahme der JFK Library Foundation.
  • im November hatte Schlossberg bekannt gegeben, dass sie an akuter myeloischer Leukämie erkrankt sei.
Mehr anzeigen

Die Todesursache wurde nicht mitgeteilt, doch hatte Schlossberg im November bekannt gegeben, dass sie an akuter myeloischer Leukämie erkrankt sei.

Die seltene Mutation, die meist bei älteren Menschen auftritt, sei nach der Geburt ihres zweiten Kindes diagnostiziert worden, schrieb Schlossberg in einem Essay für das Magazin «The New Yorker», dem sie den Titel «Ein Kampf mit meinem Blut» gab. Darin schilderte sie, wie sie Chemotherapien und zwei Stammzellentransplantationen durchmachte und an klinischen Studien teilnahm. Nach der letzten Studie habe ihr der Arzt gesagt, dass sie vielleicht noch ein Jahr zu leben habe.

Schlossberg war die Tochter von Präsident Kennedys ältestem Kind Caroline Kennedy und Edwin Schlossberg. Sie berichtete als Reporterin für den Wissenschaftsteil der «New York Times» über Klimawandel und Umwelt.

Kritik an Gesundheitsminister Kennedy Jr.

In ihrem Essay vom November kritisierte Schlossberg auch ihren Onkel, Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr., dessen Politik Krebspatienten schaden könne. «Während ich immer mehr Zeit meines Lebens unter der Obhut von Ärzten, Krankenschwestern und Forschern verbrachte, die sich bemühten, das Leben anderer zu verbessern, sah ich zu, wie Bobby fast eine halbe Milliarde Dollar für die Erforschung von mRNA-Impfstoffen strich, einer Technologie, die gegen bestimmte Krebsarten eingesetzt werden könnte», schrieb sie.

Kind in Texas stirbt an Masern. US-Gesundheitsminister Kennedy soll Fehlinformationen verbreiten

Kind in Texas stirbt an MasernUS-Gesundheitsminister Kennedy soll Fehlinformationen verbreiten

Schlossberg war mit dem Mediziner George Moran verheiratet und hinterlässt einen Sohn und eine Tochter.

Caroline Kennedy nennt Impf-Ansichten ihres Cousins «gefährlich»

Caroline Kennedy nennt Impf-Ansichten ihres Cousins «gefährlich»

Robert F. Kennedy Jr., den der designierte US-Präsident Donald Trump als künftigen Gesundheitsminister nominiert hat, steht unter anderem in der Kritik, weil er er Fehlinformationen über Impfstoffe verbreitet hat.

18.11.2024

