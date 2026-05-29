Jubel in Laos: Goldsucher nach zehn Tagen aus Höhle geborgen – Gallery Grosse Erleichterung in Laos: Der erste der fünf Eingeschlossenen ist in Sicherheit. Bild: dpa Die Retter hatten sich entschieden, wegen des gesunkenen Wasserstandes die Bergung zu wagen. Bild: dpa Der Zugang zu der Höhle ist extrem eng. Bild: dpa Die Retter mussten sich durch extrem enge Tunnel kämpfen. Bild: dpa Die eingeschlossenen Goldsucher gelten Experten zufolge als körperlich und mental sehr stabil. Bild: dpa Die Männer harrten seit zehn Tagen in der Höhle aus. Bild: dpa Retter hatten die fünf Männer am Mittwoch in der Höhle entdeckt. Bild: dpa Die Arbeit der Retter ist sehr kompliziert und gefährlich. Bild: dpa Die Retter können teilweise nur durch die engen Passagen kriechen. Bild: dpa Internationale Spezialisten wie der finnische Rettungstaucher Mikko Paasi beteiligen sich an der Rettungsmission. Bild: dpa Die Retter müssen während ihres Einsatzes einiges aushalten. Bild: dpa Jubel in Laos: Goldsucher nach zehn Tagen aus Höhle geborgen – Gallery Grosse Erleichterung in Laos: Der erste der fünf Eingeschlossenen ist in Sicherheit. Bild: dpa Die Retter hatten sich entschieden, wegen des gesunkenen Wasserstandes die Bergung zu wagen. Bild: dpa Der Zugang zu der Höhle ist extrem eng. Bild: dpa Die Retter mussten sich durch extrem enge Tunnel kämpfen. Bild: dpa Die eingeschlossenen Goldsucher gelten Experten zufolge als körperlich und mental sehr stabil. Bild: dpa Die Männer harrten seit zehn Tagen in der Höhle aus. Bild: dpa Retter hatten die fünf Männer am Mittwoch in der Höhle entdeckt. Bild: dpa Die Arbeit der Retter ist sehr kompliziert und gefährlich. Bild: dpa Die Retter können teilweise nur durch die engen Passagen kriechen. Bild: dpa Internationale Spezialisten wie der finnische Rettungstaucher Mikko Paasi beteiligen sich an der Rettungsmission. Bild: dpa Die Retter müssen während ihres Einsatzes einiges aushalten. Bild: dpa

Seit Tagen kämpfen Retter in Laos gegen Wasser und klaustrophobische Tunnel. Jetzt die erlösende Nachricht: Der erste Goldsucher wurde aus der engen Höhle befreit. Was macht die Bergung so schwierig?

DPA, Agence France-Presse, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach mehr als einer Woche ist laut Einsatzkräften der erste von fünf Goldsuchern aus einer überschwemmten Höhle in Laos befreit worden.

Der Mann sei «erfolgreich gerettet worden», schrieb ein thailändisches Rettungsteam am Freitag im Onlinedienst Facebook.

Auf einem Foto war zu sehen, wie drei Männer einen mit Schlamm beschmierten Mann über unebenen Boden halfen. Mehr anzeigen

Riesenfreude in Laos: Der erste von fünf in einer überfluteten Höhle in Laos eingeschlossenen Goldsucher ist geborgen worden. Zuvor sei so viel Wasser aus der Höhle abgepumpt worden, dass am Nachmittag (Ortszeit) eine sichere Rettung möglich geworden sei, teilte die laotische Rettungsorganisation Rescue Volunteer for People mit.

Auf einem vom US-Sender CNN verbreiteten Video war am Abend zu sehen, wie der mit Schlamm bedeckte Mann langsam und von Helfern gestützt aus dem Berg stieg. Die anderen vier Männer sollen nun nach und nach aus ihrem klaustrophobischen Gefängnis befreit werden.

One survivor has been safely recovered from a flooded Laos cave, a rescue diver says. At least four others remain inside. https://t.co/lKmgUSco9x — CNN (@CNN) May 29, 2026

Mittlerweile hätten sie auch gesundheitliche Probleme. So hätten einige Hautprobleme wegen der Feuchtigkeit und andere Darmprobleme, weil sie lange nicht auf Toilette waren, sagte Kengkard Bongkawong aus dem thailändischen Rettungsteam, in einem Telefoninterview mit CNN.

Die Gruppe sass seit zehn Tagen Hunderte Meter vom Eingang entfernt fest, nachdem heftige Regenfälle die Goldmine der abgelegenen nördlichen Provinz Xaisomboun geflutet und einen Erdrutsch ausgelöst hatten. Kollegen, die sich retten konnten, hatten Alarm geschlagen.

Obwohl die Goldsucher schon am Mittwoch lebend in einer Kammer der Höhle entdeckt worden waren, dauerte es lange, bis die eigentliche Bergung starten konnte. Die Rettungsaktion galt wegen enger Tunnel, hoher Wasserstände und akuter Einsturzgefahr als extrem riskant. Gleichzeitig gibt es mittlerweile kaum noch Hoffnung, zwei weiterhin vermisste Männer lebend zu finden.

Ablauf intensiv geübt

Vor der Bergung hatten die Rettungsteams intensiv den Ablauf der Evakuierung geprobt. Nach Angaben der Einsatzkräfte wurde jedes Detail durchgespielt, um sowohl die Sicherheit der Männer als auch der Taucher in den extrem engen Tunneln der Höhle zu gewährleisten. Auf veröffentlichten Fotos und Videos war ein Retter zu sehen, der während der Übung auf einer speziell entwickelten Trage befestigt war, die eigens für die extrem schmalen Passagen konstruiert wurde.

Durch ununterbrochene Pumparbeiten seien die Wasserstände zuvor deutlich gesunken, hatte die laotische Rettungsorganisation weiter mitgeteilt. Darauf hatten die Teams gehofft. Erfahrene Höhlentaucher hatten zuletzt erklärt, dass die Goldsucher kaum durch die schmalen Tunnel hätten tauchen können, weil sie keinerlei Erfahrung hätten.

Specialist cave divers on a multinational team are racing to free villagers who became trapped in a remote cave in Laos over a week ago. The first rescue attempt is underway, a local official said. CNN is reporting exclusively from the scene and will bring you the latest as we… pic.twitter.com/lYInpBj7yS — CNN (@CNN) May 29, 2026

Offenbar mussten sie nun aber doch zumindest zeitweise tauchen. Der malaysische Höhlentaucher Lee Kian Lie sagte der CNN, die Männer sollten jeweils das Bein eines voraus schwimmenden Tauchers festhalten, um sicher durch die überfluteten Tunnel geführt zu werden. «Es ist nicht einfach», kommentierte ein an der Rettung beteiligter thailändischer Taucher in sozialen Netzwerken. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.

Angehörige warteten derweil vor der Höhle angespannt auf positive Nachrichten. «Ich bin so froh, dass sie gekommen sind, um uns zu helfen», zitierte der US-Sender CNN Samorn Ian, die Ehefrau eines der Männer. Sie habe seit dem Unglück nicht mehr schlafen können. «Aber zu wissen, dass mein Mann lebt, macht mich so glücklich.»

Keine Spur der zwei Vermissten

Für zwei weitere Vermisste gibt es hingegen kaum noch Chancen. Rettungskräfte hätten inzwischen rund 95 Prozent des Tunnelsystems durchsucht, bislang aber keine Spur der beiden entdeckt, sagte der finnische Höhlentaucher Mikko Paasi dem Sender ThaiPBS World. «Wir haben nicht mehr viele Orte übrig, an denen wir suchen können», erklärte er. Die Chancen seien «sehr gering».

Paasi gilt als einer der erfahrensten Höhlentaucher weltweit und unterstützt die Koordination der Mission in Laos. Bereits bei der spektakulären Rettung eines Jugendfussballteams aus der Tham-Luang-Höhle in Thailand im Jahr 2018 spielte er eine entscheidende Rolle. Auch diesmal gehörte er zu den Spezialisten an vorderster Front.

Es gebe in den bislang unzugänglichen Bereichen der Höhle keine trockenen Stellen, an denen Menschen eine Woche lang hätten überleben können, betonte Paasi mit Blick auf die zwei als verschollen geltenden Männer. Die Suche nach ihnen soll aber fortgesetzt werden.

Die Schwierigkeit bestehe darin, dass das Gebiet, in dem sie sein könnten, noch tiefer liege, als der Ort, an dem die Gruppe gefunden wurde, sagte der Taucher Kengkard Bongkawong CNN. Es bestehe weiter kein Kontakt zu den Vermissten.

«Wir tasten mit Armen und Beinen»

Die Rettung galt von Anfang an als hochriskant. Nach Angaben der Taucher herrscht in den engen Tunneln praktisch keine Sicht. «Unter Wasser tasten wir mit Armen und Beinen», sagte Paasi. Teilweise müssten Taucher sogar ausatmen, um sich durch die engen Passagen zwängen zu können. Zudem bestehe bei Regen jederzeit die Gefahr neuer Überflutungen oder Einstürze.

Die Einsatzkräfte hatten auch nach alternativen Zugängen und natürlichen Schächten im Berg gesucht, durch die eine Rettung möglich wäre. Jedoch offenbar erfolglos.

Derweil haben die Behörden mit schwerem Gerät eine Strasse durch den Dschungel zur Höhle gebaut – denn die abgelegene Region ist extrem schwer zugänglich. Damit sollte unter anderem Krankenwagen die Anfahrt erleichtert werden. Zudem entstand ein Auffangbecken für das abgepumpte Wasser.

Eingeschlossene an enge Räume gewöhnt

Die fünf Überlebenden seien körperlich und mental erstaunlich stabil, hatte Paasi schon vor der Bergung erklärt. Als Bergarbeiter seien sie an enge unterirdische Räume gewöhnt und litten nicht unter Platzangst. Auch hätten sie Nahrung und Wasser dabeigehabt, weil sie ohnehin mehrere Tage in der Mine verbringen wollten. Jedoch sollen sie zuletzt extrem hungrig gewesen sein und betont haben, sie könnten nicht mehr lange durchhalten, wie Medien unter Berufung auf die Retter schrieben.

Auch weitere internationale Spezialisten waren zuletzt angefordert worden. Unter anderem erreichten Berichten zufolge mittlerweile der australische Tauchspezialist Josh Richards sowie weitere Experten unter anderem aus Japan und Frankreich die Unglücksstelle, um die Bergung zu unterstützen.