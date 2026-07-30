Der Jugendliche, der in Zürich einen Juden lebensgefährlich verletzt hatte, zieht das Urteil des Jugendgerichts Dielsdorf weiter. Dieses hat ihn wegen mehrfachen versuchten Mordes zu einem Jahr Gefängnis verurteilt.

Ein damals 15-Jähriger versuchte am 2. März 2024 in Zürich Juden zu töten. Gegen seine Verurteilung geht er nun weiter vor. (Symbolbild)

Weitere Berufungen habe es nicht gegeben, wie das Gericht am Donnerstag mitteilte. Die Strafe ist die Höchststrafe für Jugendliche unter 16 Jahren. Nun muss sich das Obergericht mit dem Fall befassen.

Der damals 15-Jährige Schweizer mit tunesischen Wurzeln hatte am 2. März 2024 in der Stadt Zürich auf offener Strasse mit einem Messer einen orthodoxen Juden angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Zuvor versuchte er, in eine Synagoge einzudringen, mit dem Ziel, Juden zu töten. Der Jugendliche soll sich über das Internet radikalisiert haben und sich zum «Islamischen Staat» bekannt haben.