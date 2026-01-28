Die USA haben den wärmsten Monat seit Beginn der Wetteraufzeichnungen erlebt. Im Juli lag die Durchschnittstemperatur im zusammenhängenden Staatsgebiet bei knapp 25 Grad – begleitet von Trockenheit und schweren Sturzfluten.

ARCHIV – Ein Besucher steigt während einer Hitzewarnung mit einem Schirm in der Hand die Eingangstreppe des Jefferson Memorials hinauf. Foto: Nathan Howard/AP/dpa

Darum geht's Der Juli 2026 war in den USA der wärmste Monat seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1895.

Im zusammenhängenden Staatsgebiet lag die Durchschnittstemperatur bei knapp 25 Grad.

Während es insgesamt zu wenig regnete, trafen schwere Sturzfluten unter anderem Texas und den Osten des Bundesstaats New York. Zusammenfassung erstellt mit

Der Juli geht als wärmster Monat seit Beginn der Aufzeichnungen in die Geschichte der USA ein. Im Juli seien durchschnittlich knapp 25 Grad gemessen worden, teilte die US-Klimadatenbehörde NCEI mit.

«Das war der wärmste Juli – und zugleich der wärmste Monat überhaupt – seit Beginn der Aufzeichnungen vor 132 Jahren», hiess es von der Behörde. Die Daten reichen bis 1895 zurück.

Die Angaben beziehen sich auf das zusammenhängende Staatsgebiet der Vereinigten Staaten, schliessen also Alaska, Hawaii und andere US-Territorien aus. Der Juli ist in der Regel der heisseste Monat des Jahres in diesem Gebiet.

Die Durchschnittstemperatur habe in dem Gebiet im Juli 1,8 Grad über dem Durchschnitt des 20. Jahrhunderts gelegen. Trotz unterdurchschnittlicher Niederschläge insgesamt hätten mehrere Regionen starke Regenfälle erlebt, «darunter grosse Sturzfluten im texanischen Hügelland und im Osten von New York», hiess es von der Behörde.

«Besonders im westlichen Binnenland, im Südwesten, in den Rocky Mountains, in den nördlichen Plains und im oberen Mittleren Westen sowie in Teilen der Golfküste und des Südostens wurden deutlich überdurchschnittliche Werte gemessen.»