Nach dem Rücktritt des indischen Bildungsministers hat die «Kakerlaken»-Bewegung das Ende ihrer Proteste gegen Unregelmässigkeiten im Bildungssystem angekündigt. «Wir fordern alle Demonstranten auf, nach Hause zu gehen, da die Regierung unsere Forderungen akzeptiert hat», sagte ein Sprecher der «Kakerlaken-Volkspartei» (Cockroach Janta Party/CJP) nach Gesprächen mit Regierungsvertretern in Neu-Delhi. Die Proteste würden mit sofortiger Wirkung beendet.

Demonstranten skandieren in Mumbai Parolen während einer Kundgebung, bei der Bildungsreformen gefordert werden – im Rahmen der Protestbewegung der «Cockroach Janta Party». Foto: Rafiq Maqbool/AP/dpa/Archivbild

Zuvor hatte sich Bildungsminister Dharmendra Pradhan dem Druck der Bewegung gebeugt und seinen Rücktritt erklärt. Vorausgegangen waren wochenlange Proteste. Auch am Samstag hatten sich zunächst Tausende Anhänger der CJP in Neu-Delhi versammelt.

Der Rücktritt war eine Kernforderung der CJP. Aus ihrer Sicht sollte der Minister die politische Verantwortung dafür übernehmen, dass Unterlagen einer Hochschul-Zugangsprüfung bekanntgeworden waren. Zuletzt war es bei Strassenprotesten in Neu-Delhi zu schweren Zusammenstössen zwischen CJP-Anhängern und der Polizei gekommen.