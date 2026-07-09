Bundespräsident Guy Parmelin hat an einer Pressekonferenz in der Schweizer Botschaft am Montagabend keinen Durchbruch in den Verhandlungen um ein Handelsabkommen mit den USA ankündigen können.

Guy Parmelin drängt auf die Einhaltung der Vereinbarungen mit den USA aus dem letzten Jahr. (Archivbild)

Zähes Ringen um Handelsabkommen Kein Durchbruch im Zollstreit – Verhandlungen mit den USA dauern an

Darum geht’s Bundespräsident Guy Parmelin ringt auf seiner Reise durch Nordamerika um eine Lösung im Zollstreit mit den USA.

Ein Durchbruch bei den Verhandlungen um ein Handelsabkommen ist jedoch weiterhin nicht in Sicht.

Parmelin betonte insbesondere die Erwartungshaltung des Bundesrates zur Einhaltung der Absichtserklärung vom vergangenen November durch die USA. Zusammenfassung erstellt mit

Das Treffen mit dem US-Handelsbeauftragten Jamesion Greer sei in freundschaftlicher Atmosphäre verlaufen, sagte Parmelin. Er habe dem US-Handelsvertreter eine bundesrätliche Absichtserklärung vorgelegt.

Diese legt fest, wie die Schweiz die im Joint Statement der beiden Nationen vom November 2025 festgehaltenen Vereinbarungen umsetzen will. Zudem strebe der Bundesrat «weiterhin den Abschluss eines rechtsverbindlichen Abkommens an», erklärte Parmelin.

«Ein Deal ist ein Deal»

Die Schweiz habe alle Zugeständnisse erfüllt und zügig umgesetzt, sagte Parmelin. «Wir sind ein verlässlicher Partner, wenn wir eine Verpflichtung eingegangen sind, halten wir uns daran. Das erwarten wir auch von der US-Seite: Ein Deal ist ein Deal,» so der Schweizer Wirtschaftsminister.

Eine Verpflichtung der USA, sich auch weiterhin an die Vereinbarung vom letzten Jahr zu halten, konnte der Bundespräsident den US-Vertretern aber nicht abringen. Auch ist die Schweiz weiterhin nicht sicher vor US-Untersuchungen unter Section 301 des US Trade Act.

Noch keine Rechtssicherheit

Solche Klagen, die die Trump-Regierung erhebt, nachdem die im Frühjahr 2025 erhobenen Zölle vom US Supreme Court als unrechtmässig beurteilt wurden, richten sich gegen angeblich «unfaire Handelspraktiken».

Im Fokus stehen für die Schweiz strukturelle Überkapazitäten in der Industrieproduktion und angebliche mangelhafte Massnahmen gegen Zwangsarbeit. Die USA drohen deshalb mit Zusatzzöllen von bis zu 12,5 Prozent. Parmelin hat die Vorwürfe in Washington erneut entschieden zurückgewiesen.

Deal auch im Interesse der US-Exporteure

Der amerikanische Handelsbeauftragte hat laut Parmelin angekündigt, vorerst keine zusätzlichen Zölle gegenüber der Schweiz zu erheben. Die Schweiz soll weiterhin im Rahmen der Meistbegünstigungsklausel behandelt werden. Zusätzliche Zölle sollen die in der gemeinsamen Erklärung vereinbarten Grenzen von insgesamt 15 Prozent nicht überschreiten. «Der Bundesrat erwartet, dass die Vereinigten Staaten das Abkommen weiterhin einhalten, insbesondere die Obergrenze von 15 Prozent, unabhängig davon, welche Rechtsgrundlage für diese zusätzlichen Zölle geltend gemacht wird», erklärte der Bundespräsident.

Die US-Exporteure nutzten diese neuen Möglichkeiten intensiv, sagte der Bundespräsident weiter. Zudem würden Schweizer Investitionen der Privatwirtschaft zur Unterstützung der Reindustrialisierung der USA laufend umgesetzt.

Parmelin besucht diese Woche in Amerika Unternehmen, die in den USA investieren, aber auch US-Unternehmen, die in der Schweiz investieren, um das Engagement des Bundes zur Zusammenarbeit zu unterstreichen.