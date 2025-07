Wer eine mobile Klimaanlage kauft, sollte sich über die Stromkosten der Geräte im Klaren sein, raten die Vergleichsportale Verivox und Testberichte.de. Symbolbild: Sven Hoppe/dpa

In mehreren italienischen Städten gilt Hitzealarm. In der Nähe von Turin kommt eine junge Frau ums Leben, die in einem Studio ohne Klimaanlage trainiert hatte.

DPA, tpfi dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach dem Besuch eines Fitnessstudios ohne Klimaanlage ist eine 22 Jahre alte Italienerin gestorben.

Sie wurde mit einem Herzinfarkt in ein Spital eingeliefert, wo sie aber nicht mehr gerettet werden konnte.

Inwiefern die Hitze den Herzinfarkt der Frau auslöste, war unklar. Mehr anzeigen

Nach dem Besuch eines Fitnessstudios ohne Klimaanlage ist eine 22 Jahre alte Italienerin gestorben. Die junge Frau aus der Gemeinde Chieri in der Nähe der norditalienischen Grossstadt Turin wurde nach Angaben der Rettungsdienste mit einem Herzinfarkt in ein Spital eingeliefert, wo sie aber nicht mehr gerettet werden konnte.

Nach Angaben des Fitnessstudios waren die Fenster im ersten Stock geöffnet, um frische Luft in die Räume zu lassen. Wegen der hohen Temperaturen habe dies aber kaum Erfrischung gebracht, hiess es. Die Frau brach während einer Trainingseinheit zusammen. Auch Wiederbelebungsversuche mit einem Defibrillator konnten ihr nicht helfen. Inwiefern die Hitze den Herzinfarkt der Frau auslöste, war unklar.

Temperaturen deutlich über 30 Grad

In Italien liegen die Temperaturen schon seit mehr als eine Woche vielerorts deutlich über 30 Grad. In mehreren Städten wie Rom, Florenz und Venedig wurde Hitzealarm ausgelöst. Die Gesundheitsbehörden empfehlen, körperliche Anstrengungen draussen zu vermeiden.