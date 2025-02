Grundschüler findet 15’000 Euro auf dem Schulhof

Ein achtjähriger Junge hat auf einem Kölner Schulhof 15.000 Euro in einem Blumenkasten gefunden. Symbolbild: imago images/photothek

Beim Buddeln entdeckt ein Grundschüler ein Bündel Geldscheine in einem Blumenkasten. Wer es dort abgelegt hat, ist unklar.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein achtjähriger Junge findet auf dem Pausenhof seiner Grundschule 15’000 Euro.

Das Geld steckte laut Polizei in einem Blumenkasten.

Es stammt womöglich aus Drogengeschäften. Mehr anzeigen

Ein Kind hat in einem Pflanzenbeet auf einem Schulhof in Köln 15’000 Euro gefunden. Der achtjährige Junge habe beim Buddeln ein Bündel mit 50-Euro-Scheinen entdeckt, sagte ein Polizeisprecher.

Das Geld habe in einem Blumenkasten gelegen und sei mit Erde bedeckt gewesen. «Das Kind informierte nach dem Fund die Lehrkräfte», so ein Polizeisprecher. Die Leiterin der Grundschule in Köln alarmierte anschliessend am Dienstag die Polizei. Die «Kölnische Rundschau» hatte berichtet.

Herkunft unbekannt

Woher das Geld stammt, sei unklar, sagte der Sprecher. «Es sieht nicht so aus, als habe es jemand versehentlich verloren.» Die Beamten vermuten, dass der Blumentopf ein Bunker für Drogendealer gewesen sein könnte und das Geld aus Drogengeschäften stammt.

Da sich die – möglicherweise kriminelle – Herkunft nicht klären lasse, habe die Polizei das Geld dem Kölner Fundbüro übergeben. Was damit passiert, wenn sich der rechtmässige Besitzer nicht meldet, konnte ein Stadt-Sprecher zunächst nicht sagen.