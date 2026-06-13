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Ghetto Kids aus Uganda Diese Kinder könnten Shakira im WM-Finale die Show stehlen

Adrian Kammer

13.6.2026

Vom Ghetto ins WM-Finale: Kindergruppe aus Uganda geht viral und tanzt jetzt mit Shakira

Vom Ghetto ins WM-Finale: Kindergruppe aus Uganda geht viral und tanzt jetzt mit Shakira

Die Tanzgruppe Ghetto Kids wurde 2007 als soziales Projekt für Kinder aus den Armenvierteln von Kampala gegründet. Jetzt tritt sie in der Halftime-Show im Finale der Fussball-WM in den USA auf – eine unglaubliche Reise.

09.06.2026

Die Tanzgruppe Ghetto Kids wurde 2007 als soziales Projekt für Kinder aus den Armenvierteln von Kampala gegründet. Jetzt tritt sie in der Halftime-Show im Finale der Fussball-WM in den USA auf – eine unglaubliche Reise.

Adrian Kammer

13.06.2026, 12:38

Wie kann man nur so viel positive Energie ausstrahlen? Die tanzenden Kinder aus Uganda begeistern Millionen Menschen rund um den Globus. Ihre Videos gehen in den sozialen Medien regelmässig viral. Nun steht der Höhepunkt ihrer Karriere bevor: ein Auftritt an der Fussball-Weltmeisterschaft in den USA.

Persönliche Einladung von Shakira

Weltstar Shakira persönlich hat die Ghetto Kids eingeladen, mit ihr den offiziellen WM-Song zu performen. Wie die Kinder auf die Nachricht reagieren und wie ihr Weg von den Armenvierteln Kampalas auf die grössten Bühnen der Welt führte, erfährst du in unserem Video.

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