Kein anderes Säugetier überlebt so niedrige Körpertemperaturen wie das Arktische Ziesel. Seine ungewöhnliche Winterstarre liefert Forschenden nun neue Ansätze für die Behandlung von Herzinfarkten, Schlaganfällen und Hirnverletzungen.

Kein anderes Säugetier überlebt so niedrige Körpertemperaturen – und könnte der Medizin neue Erkenntnisse liefern.

Forschung staunt über Ziesel Körper unter 0 Grad – dieses Tier stellt die Medizin vor ein Rätsel

Darum geht’s Das Arktische Ziesel übersteht im Winterschlaf selbst Körpertemperaturen unter dem Gefrierpunkt und verlangsamt dabei Stoffwechsel, Herzschlag und Atmung extrem.

Forschende untersuchen, ob diese besonderen Schutzmechanismen künftig bei Herzinfarkten, Schlaganfällen und Hirnverletzungen helfen können.

Erste Tierversuche und Studien liefern Hinweise, ein Nutzen für Menschen ist aber noch nicht belegt.

Auch die Raumfahrt interessiert sich für die Forschung. Ein künstlich ausgelöster Ruhezustand könnte Astronautinnen und Astronauten auf langen Missionen unterstützen. Zusammenfassung erstellt mit

Kein anderes Säugetier überlebt so niedrige Körpertemperaturen wie das Arktische Ziesel. Während seines Winterschlafs sinkt seine Körpertemperatur stellenweise unter den Gefrierpunkt.

Forschende untersuchten, ob sich diese Fähigkeit künftig für die Behandlung von Herzinfarkten, Schlaganfällen und Hirnverletzungen nutzen lässt. Darüber berichtet die «BBC».

Das herzige Tierchen lebt in Alaska, Kanada und Sibirien. Es verbringt bis zu acht Monate im Winterschlaf und kommt dabei ohne Nahrung und Wasser aus. Während dieser Zeit verlangsamen sich Stoffwechsel, Herzschlag und Atmung stark.

Hoffnung für Medizin und Raumfahrt

Seit Jahrzehnten erforschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an der University of Alaska Fairbanks, wie die Tiere diesen Zustand überstehen. Ziel ist es, die biologischen Mechanismen besser zu verstehen und langfristig medizinisch nutzbar zu machen.

In Tierversuchen konnten Forschende bereits einen hibernationsähnlichen Zustand bei Ratten auslösen. Zudem laufen Studien zu Wirkstoffen, die Gewebeschäden nach Sauerstoffmangel – etwa infolge eines Herzinfarkts – verringern könnten. Ob sich diese Erkenntnisse auf den Menschen übertragen lassen, ist bislang jedoch offen.

Auch die Raumfahrt interessiert sich für die Forschung. Langfristig könnte ein künstlich ausgelöster Ruhezustand Astronautinnen und Astronauten auf langen Weltraummissionen helfen.