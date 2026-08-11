Bewegende Rettung nach dem schweren Erdbeben in Kolumbien: Fast 30 Stunden lang war Diana Troncoso eingeklemmt zwischen den Trümmern eines Gebäudes in der Stadt Cali, ehe die Feuerwehr die 31-Jährige unter dem Applaus und den Freudenrufen der Bevölkerung retten konnte.

Rettungskräfte tragen Diana Troncoso, nachdem sie am Tag nach dem Erdbeben aus den Trümmern geborgen wurde. Foto: Ivan Valencia/AP/dpa

«Wir haben hart gearbeitet in einem ziemlich komplexen Szenario», erläuterte Feuerwehrmann Santiago Sánchez gegenüber dem TV-Sender Caracol nach dem insgesamt rund 16-stündigen Rettungseinsatz. Dabei habe sich das Bergungsteam «sieben oder acht Meter» von oben nach unten vorarbeiten müssen, um Diana zu befreien. Sie war im zweiten Stock des einstmals fünfstöckigen Gebäudes eingeklemmt.

Am Montagabend (Ortszeit) hatte die Feuerwehr erstmals Kontakt zu der Frau herstellen können, der dann nicht mehr abriss. Dianas Zustand sei «den Umständen entsprechend gut», informierte Sánchez. Sie wurde nach der Rettung medizinisch behandelt

«Es ist etwas Wunderschönes. Ich werde immer dankbar sein», freute sich Dianas Vater Álvaro Troncoso. Dianas Eltern konnten während der Rettung Kontakt zu ihrer Tochter herstellen und ihr Mut zusprechen.

Der Kampf der Feuerwehrleute um Menschenleben geht jedoch weiter. Man gehe von 24 Personen aus, die allein in diesem einstigen Haus von den Trümmern begraben worden seien, sagte Feuerwehrmann Sánchez. Zahlreiche Menschen gelten nach dem Erdbeben in den betroffenen Regionen als vermisst.