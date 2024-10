In North Carolina wurde eine lang verschollene Kopie der US-Verfassung versteigert. Die Auktion brachte neun Millionen Dollar ein.

Nach gut sieben Minuten war alles vorbei – und das historische Dokument von 1787 wechselte den Besitzer: Brunk Auctions brachte am Donnerstagabend eine lange verschollene Kopie der US-Verfassung im US-Bundesstaat North Carolina unter den Hammer.

Wie CNN berichtet, wurde das wertvolle Papier für neun Millionen Dollar versteigert. Die Gebote seien in 500'000-Dollar-Schritten reingetrudelt, die meisten per Telefon. Schliesslich habe es bei achteinhalb Millionen Dollar eine kurze Pause gegeben, dann sei jemand doch mutig genug gewesen, noch mehr zu bieten.

Das historische Dokument wurde vor 237 Jahren gedruckt. Nachdem es vom Verfassungskonvent so weit fertig zusammengestellt worden war, wurde es an die Bundesstaaten zur Ratifizierung geschickt.

Laut CNN soll es etwa 100 solche Exemplare gegeben haben, die vom Sekretär des damaligen Kongresses, Charles Thomson, gedruckt worden waren. Unterzeichnet haben soll der Kongresssekretär wahrscheinlich zwei Exemplare für jeden der ursprünglichen 13 Staaten.

Heute gebe es nur noch acht davon. Sieben seien in öffentlichem Besitz und die jetzt versteigerte Kopie war somit die einzige in Privatbesitz. Der Name des neuen Besitzers ist nicht bekannt. Also eine echte Seltenheit.

Seltene Versteigerung von Verfassungsgeschichte

Entdeckt wurde die Sensation aber schon vor zwei Jahren, wie CNN berichtet. Welchen Weg das Dokument zwischen der Unterzeichnung von Thomson und 2022, als es entdeckt wurde, ging, weiss niemand so recht.

Jedenfalls tauchte die Kopie auf, als zwei Jahre zuvor ein Anwesen in Edenton im Osten North Carolinas geräumt wurde. Das Haus gehörte einst Samuel Johnston, der von 1787 bis 1789 Gouverneur des Staates gewesen war. Er wirkte bei der Ratifizierung der Verfassung mit.

Die Sensationsversteigerung war eine für die Geschichtsbücher, denn nur selten kommt ein solches Stück Verfassungsgeschichte unter den Hammer.

Im Jahr 2021 war vom New Yorker Auktionshaus Sotheby's eines von nur 14 verbliebenen Exemplaren der US-Verfassung – ausgestellt für den Kontinentalkongress und die Delegierten des Verfassungskonvents – für 43,2 Millionen Dollar versteigert worden. Damit wurde ein Rekord erreicht.

