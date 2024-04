1,3 Milliarden Dollar über 30 Jahre verteilt oder 422 Millionen sofort? Der krebskranke Gewinner entscheidet sich aus nachvollziehbaren Gründen für die Sofort-Auszahlung. Screenshot Youtube / CBS

1,3 Milliarden Dollar lagen im Jackpot der US-amerikanischen Powerball Lottery. Diesen hat der gebürtige Laote Cheng «Charlie» Saephan geknackt. Das Geld will er für ein Haus und einen guten Arzt verwenden – und teilen.

smi dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 46-Jähriger hat zusammen mit einer Freundin den Jackpot der US-Lotterie in der Höhe von 1,3 Milliarden Dollar geknackt.

Der Inhaber des Sieger-Lottoscheins ist gebürtiger Laote und leidet seit acht Jahren an Krebs.

Mit dem Geld wolle er ein Haus kaufen und einen guten Arzt für sich engagieren.

Den Gewinn teilt er sich mit einer Freundin, die sich mit 100 Dollar am Loskauf beteiligt hat.

Anstatt die ganze Summe über 30 Jahre zu beziehen, lassen sie sich 422 Millionen Dollar sofort auszahlen. Mehr anzeigen

Der Glücksspielgewinner, der bei der US-Lotterie Powerball Anfang April den Jackpot im Wert von 1,3 Milliarden Dollar (rund 1,2 Milliarden Euro) geknackt hat, ist ein an Krebs erkrankter Einwanderer aus Laos. Und wie bei diesem Gewinnspiel üblich wird er im Rahmen einer Medienkonferenz mitsamt Riesen-Scheck präsentiert.

Er wolle einen Teil des Geldes in seine medizinische Behandlung investieren, teilt Cheng «Charlie» Saephan aus Portland (Bundesstaat Oregon) mit. «Ich werde in der Lage sein, für meine Familie und meine Gesundheit zu sorgen», sagte er. Wichtig sei es ihm, «einen guten Arzt für mich zu finden». Er wolle ein Haus für sich und seine Familie kaufen.

Saephan, der nach eigenen Angaben seit acht Jahren gegen den Krebs kämpft und erst in der vergangenen Woche eine Chemotherapie erhalten hat, habe sich nach der Gewinnnachricht die Frage gestellt, wie viel Zeit ihm bleibe, um das Geld auszugeben: «Wie lange werde ich leben?»

Nur ein Drittel des Jackpots, dafür sofort

Saephan sagte, dass er und seine Frau Duanpen den Gewinn mit einer Freundin teilen wollen, die sich mit 100 Dollar am Loskauf beteiligt habe. Zu den Regeln der Powerball-Lotterie gehört es, dass die Gewinner wählen dürfen, ob sie die ganze Summe (abzüglich Steuern) über 30 Jahre verteilt erhalten oder sich einen reduzierten Betrag sofort auszahlen lassen.

Angesichts seiner Gesundheit hat sich Charlie Saephan für die Einmal-Auszahlung entschieden. Er und seine Mitgewinnerinnen erhalten deshalb «nur» 422 Millionen Dollar (394 Millionen Euro), die Steuern immerhin schon abgezogen.

Nach Angaben der Oregon Lottery ist der 1,3-Milliarden-Gewinn der viertgrösste Powerball-Jackpot in der Geschichte dieser Lotterie. Der grösste Lotterie-Jackpot in den USA wurde 2022 in Kalifornien geknackt und betrug 2,04 Milliarden Dollar (1,9 Milliarden Euro).

smi