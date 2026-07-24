Ein Flusskreuzfahrtschiff ist auf der Donau bei Wien gegen Teile einer Schleuse geprallt. Dabei seien 14 Menschen leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher der Berufsrettung.

Ein Flusskreuzfahrtschiff, die «MS Anna Katharina», mit etwa 200 Personen an Bord ist bei der Schleuse Freudenau in Wien gegen die Kaimauer sowie ein Schleusentor geprallt. Dabei wurden 14 Personen leicht verletzt. Foto: Tobias Steinmaurer/APA/dpa

Sechs von ihnen seien ins Spital gekommen. Es handle sich vorwiegend um Deutsche. Die Betroffenen seien durch den Aufprall gegen Einrichtungsgegenstände geschleudert worden und hätten sich wohl Prellungen zugezogen, so der Sprecher.

Das Kreuzfahrtschiff war am frühen Morgen gegen die Kaimauer und das Schleusentor geprallt. Das Schiff wurde am Bug beschädigt, schlug aber nicht leck.