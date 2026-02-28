Iran im Ausnahmezustand – das ist bisher bekannt

USA und Israel greifen den Iran an In Irans Hauptstadt gab es am Samstag mehrere Explosionen. Bild: Uncredited/AP/dpa Israel und die USA greifen den Iran an. Bild: Vahid Salemi/AP/dpa Ein ankommendes Geschoss explodiert in der Bucht von Haifa, während Israel nach seinen Angriffen auf den Iran einen landesweiten Alarm ausgerufen hat. Bild: Leo Correa/AP/dpa Ein israelisches U-Boot ist in der Bucht von Haifa im Norden Israels zu sehen, nachdem Israel infolge seiner Angriffe auf den Iran einen landesweiten Alarm ausgerufen hat. Bild: Leo Correa/AP/dpa Menschen suchen Schutz in einer Tiefgarage, nachdem Alarm wegen ankommender Raketen aus dem Iran ausgelöst wurde. Der Iran hat nach Angriffen der USA und Israels Raketen auf Israel abgefeuert, teilten die israelischen Verteidigungskräfte (IDF) am Samstag mit. Bild: Oren Ziv/dpa Die Bevölkerung von Tel Aviv musste sich in Sicherheit begeben. Auch dieses Bild stammt aus der gleichen Tiefgarage. Bild: Oren Ziv/dpa Ein israelischer Soldat geht bei Ashkelon in Deckung, als die israelische Raketenabwehr «Iron Dome» startet, um eine aus dem Gazastreifen abgefeuerte Rakete abzufangen. Israel hat 70 000 Reservisten für den Einsatz gegen Iran mobilisiert. Bild: Ariel Schalit/AP/dpa Die Spuren einer abgefangenen Luftabwehrrakete sind über der Altstadt von Jerusalem zu sehen. Bild: Mahmoud Illean/AP/dpa Auch in der Stadt Ramat Gan, in der Nähe von Tel Aviv, mussten israelische Zivilisten in Schutzräumen ausharren. Bild: dpa Ein Ehepaar mit seinen zwei Kindern eilt in Haifa in einen Schutzraum, nachdem eine Warnsirene nach israelischen Angriffen auf den Iran ertönt ist. Bild: Leo Correa/AP/dpa Ein Polizist sperrt die Strandpromenade in Haifa ab, nachdem in der Hafenstadt Sirenenalarm ausgelöst wurde. Bild: Leo Correa/AP/dpa Der israelische Ben-Gurion-Flughafen in Lod, in der Nähe von Tel Aviv, Israel, ist nach einem israelischen Militärschlag gegen den Iran leer. Der Flugbetrieb wurde in der ganzen Region eingestellt. Bild: Ariel Schalit/AP/dpa Am Samstagmorgen starteten die Vereinigten Staaten unter Präsident Donald Trump eine grosse militärische Offensive gegen Ziele im Iran, zusammen mit dem Verbündeten Israel. (Archivbild) Bild: Evan Vucci/AP/dpa Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hört während einer Pressekonferenz mit US-Präsident Trump in Mar-a-Lago zu. Das Bild entstand am 29. Dezember 2025. Bild: Alex Brandon/AP/dpa Darstellung der US-Militärpräsenz in Nahost. Es befinden sich mehr als 30 000 Soldatinnen und Soldaten der USA in der Region Nahost/östliches Mittelmeer. Blau markiert: US-kontrollierte Stützpunkte, mind. 15 Jahre in Betrieb. Pink: sonstige Stützpunkte mit US-Truppen. Grau: Schiffe. Seit dem Morgen befindet sich der Iran wieder im Krieg. Das Land ist nach den israelisch-amerikanischen Angriffen im Krisenmodus. Ein Überblick.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die USA und Israel haben erneut Angriffe auf den Iran gestartet, während das Land mit Internetsperren, Luftangriffen auf Teheran und einem weitgehenden Krisenmodus reagiert.

In mehreren Städten wurden Explosionen gemeldet, mutmasslich trafen die Angriffe militärische und nuklearnahe Ziele, während Berichte von Zerstörung, Fluchtbewegungen und geschlossenen Einrichtungen sprechen.

Bei einem Raketenangriff im Süden des Landes sollen angeblich 40 Kinder in einer Mädchenschule getötet worden sein, während Behörden landesweit Notmassnahmen im Gesundheits- und Verkehrssektor ergriffen haben. Mehr anzeigen

Seit dem Morgen führen die USA und Israel wieder Krieg gegen den Iran. Die Lage in dem Land mit rund 90 Millionen Einwohnern bleibt unübersichtlich. Was ist bekannt? Nur wenige Informationen dringen nach aussen. Die Behörden verhängten eine Internetsperre. Die auf Netzsperren spezialisierte Organisation Netblocks berichtete, es sei ein «fast vollständiger Internetausfall«.

Die Hauptstadt Teheran war wie im vergangenen Jahr wieder Ziel von Luftangriffen. Welche Ziele dabei getroffen wurden, blieb unklar. Ein Video der Nachrichtenagentur Mehr zeigte grosse Zerstörung mitten in der Millionenmetropole. Auf der Aufnahme war ein völlig zerstörtes Gebäude zu sehen. Mehrere Rettungskräfte waren am Rande der Trümmer zu sehen. Augenzeugen berichteten per SMS, dass sich in Teheran lange Schlangen an Tankstellen gebildet hätten. Viele Menschen versuchten, die Hauptstadt zu verlassen. Geschäfte waren vielerorts geschlossen.

Im Norden der lebendigen Metropole herrschte gespenstische Stille. Auch der Sicherheitsrat riet der Bevölkerung zur Flucht aus der Hauptstadt. Die Schulen wurden in Abstimmung mit der Verwaltung und der Polizei geschlossen worden, wie das Bildungsministerium mitteilte.

Angesichts der Notlage erklärte die Stadtverwaltung in Teheran, dass die Bevölkerung Busse und die Metro kostenlos nutzen darf.

Ärzte und Personal im Gesundheitswesen wurden zudem aufgefordert, sich bereit zu halten. Der Rund-um-die-Uhr-Betrieb in Kliniken werde aufrechterhalten, berichteten Staatsmedien. Ausgewählte Apotheken werden Tag und Nacht geöffnet sein. Kriegsverletzungen sollen kostenlos behandelt werden.

Explosionen wurden auch in anderen Landesteilen gemeldet, unter anderem in Ghom, Lorestan, Kermanschah, Karadsch und Tabris. Auch nahe der Kulturmetropole Isfahan gab es Explosionen. Dort befindet sich ein zentrales Nuklearzentrum. Getroffen wurden Berichten zufolge Raketendepots, Luftverteidigungsanlagen und Ziele nahe Regierungsgebäuden.

Im Süden des Landes kamen bei einem Raketenangriff auf eine Mädchenschule. Angeblich sollen dabei 40 Kinder gestorben sein. Der Vorfall ereignete sich demnach im Kreis Minab unweit der Küste am Persischen Golf. Rund 170 Schülerinnen sollen sich in der Schule zum Zeitpunkt des Raketenangriffs aufgehalten haben.

